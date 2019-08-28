Половина українців не знає свого депутата-мажоритарника

Лише 47,5% українців знають, хто був обраний депутатом нової Верховної Ради у їхньому мажоритарному окрузі. Про це свідчать дані соцопитування, яке проводив фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, пише УП.

Найбільше про свого мажоритарника знають виборці партії «Європейська солідарність» (71%), серед виборців партії «Слуга народу» – 60%, «Опозиційної платформи – За життя» – 57% та «Батьківщини» – 51%.

Більшість громадян (58%) впевнені, що головне завдання депутата-мажоритарника – вирішувати проблеми свого округу. Водночас законотворчу діяльність як головну для мажоритарників визначають лише 22% опитаних.

Опитування проводилось із 8 по 20 серпня 2019 року у всіх областях, окрім Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2040 повнолітніх респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв Львівський портал, позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня. Відтак у новий парламент пройшли 5 партій: «Слуга народу» Володимира Зеленського, «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука та Юрія Бойка, «Батьківщина» Юлії Тимошенко, «Європейська солідарність» Петра Порошенка та «Голос» Святослава Вакарчука.

Монобільшість у Верховній Раді отримала «Слуга народу» – 254 мандати. Партія Зеленського отримала найбільшу в історії України підтримку виборців і вперше взяла більше половини місць у Раді.

Уже завтра, 29 серпня, новообрані нардепи зберуться на перше засідання Верховної Ради IX скликання.

Під час позачергових парламентських виборів у Верховну Раду від Львівщини хотіли потрапити 168 людей. Детальніше про те, хто виборював право стати нардепом, читайте за посиланням.