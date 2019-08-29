Сьогодні новообрані нардепи зберуться на перше засідання Верховної Ради

Сьогодні, 29 серпня, новообрані нардепи зберуться на перше засідання Верховної Ради IX скликання. Про це повідомляє Львівський портал.

Як пише УП, у порядку денному першої сесії парламенту – 27 питань. Нардепи оберуть голову Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах, а також призначать нового прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

Детальніше про те, хто стане головами комітетів Верховної Ради України, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня. Відтак у новий парламент пройшли 5 партій: «Слуга народу» Володимира Зеленського, «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука та Юрія Бойка, «Батьківщина» Юлії Тимошенко, «Європейська солідарність» Петра Порошенка та «Голос» Святослава Вакарчука.

Монобільшість у Верховній Раді отримала «Слуга народу» – 254 мандати. Партія Зеленського отримала найбільшу в історії України підтримку виборців і вперше взяла більше половини місць у Раді.

Під час позачергових парламентських виборів у Верховну Раду від Львівщини хотіли потрапити 168 людей. Детальніше про те, хто виборював право стати нардепом, читайте за посиланням.

Нагадаємо, нещодавні дослідження показали, що половина українців не знає свого нардепа-мажоритарника.

Фото: УП