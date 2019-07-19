Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть більше 3000 людей, зокрема на Львівщині у народні депутати балотуються 168 осіб.



Львівський портал зібрав досьє на кожного кандидата в усіх 12 виборчих округах області, аби ви знали все найцікавіше про майбутніх парламентарів.



