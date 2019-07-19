Львівський портал
Місія «стати нардепом»
Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть більше 3000 людей, зокрема на Львівщині у народні депутати балотуються 168 осіб.
Львівський портал зібрав досьє на кожного кандидата в усіх 12 виборчих округах області, аби ви знали все найцікавіше про майбутніх парламентарів.
Львівський портал зібрав досьє на кожного кандидата в усіх 12 виборчих округах області, аби ви знали все найцікавіше про майбутніх парламентарів.
Округ №115
Сихів і частина Личаківського району Львова
У цьому окрузі депутатський мандат хочуть отримати 10 людей. Серед них – мер Винників Володимир Квурт, «свободівець» Юрій Михальчишин, чинний нардеп Михайло Хміль, активістка Наталія Піпа, заступник мера Львова Андрій Москаленко та інші. Із детальним переліком кандидатів та інформацією про них можна ознайомитися тут.
Округ №116
Залізничний і частина Шевченківського районів Львова
Тут за голоси виборців змагаються 13 кандидатів у народні депутати. Зокрема, селищний голова Брюховичів Володимир Доманський, вартовий Ігор Зінкевич, журналіст і чинний нардеп Микола Княжицький, забудовник Ростислав Мельник, орлиця Ірина Фаріон та інші. Детальні досьє на кожного можна прочитати тут.
Округ №117
Галицький, Франківський та частина Шевченківського районів Львова
У цьому окрузі потрапити у стіни Верховної Ради хочуть 15 людей. Серед них – дитяча письменниця Лариса Ніцой, бізнесмен і співзасновник легендарної львівської «Дзиґи» Ярослав Рущишин, науковець Іван Матковський, «свободівець» Ігор Тенюх, чинна нардепка Оксана Юринець. Деталі про всіх кандидатів можна дізнатися за посиланням.
Округ №118
Пустомитівщина, частина Личаківського й Шевченківського районів Львова
Тут у виборчих списках – 11 кандидатів-мажоритарників. Так, за місце у новому парламенті змагаються військовий медик Тарас Кльофа, одіозний політик Богдан Дубневич, футболіст Артем Федецький, власниця равликової ферми Ірина Юськевич та інші. Більше деталей – за посиланням.
Округ №119
Бродівський, Буський, частина Кам'янка-Бузького та Радехівський райони області
Отримати депутатський мандат у цьому окрузі хочуть 14 осіб: військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко, голова Радехівської РДА Сергій Івах, міський голова Буська Ростислав Сліпець, волонтер і доброволець АТО Тарас Мацюк, гендиректор Львівського онкологічного лікувально-діагностичного центру Ігор Ковальчук та інші. Детальнішу інформацію про кожного з кандидатів можна знайти тут.
Округ №120
Городоцький, Мостиський, а також частина Самбірського районів області
Найменший округ Львівщини за кількістю охочих стати нардепом. Таких ЦВК зареєструвала лише сім. Зокрема, це політик Дубневич-молодший, колишній чиновник міськради Львова Андрій Галушка, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, викладач і співак Едуард Леонов. Більше деталей про всіх кандидатів шукайте тут.
Округ №121
Міста Борислав, Дрогобич, Трускавець та весь Дрогобицький район
Саме цей округ зібрав найбільшу кількість кандидатів у нардепи. Тут за місце у Верховній Раді змагається 21 особа, зокрема чиновник Львівської ОДА Назар Жолобович, «батьківщинець» Роман Ілик, доброволець АТО і військовий медик Степан Кугівчак, очільник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін, селищний голова Східниці Іван Піляк, голова Дрогобицької райради Михайло Сікора, співак Володимир Фідик та інші. Більше деталей про них – тут.
Округ №122
Вся Жовківщина та Яворівщина
Стати парламентарем у цьому окрузі прагнуть 20 людей. Зокрема, бізнесмен і депутат Роман Демчина, який активно ремонтує дороги на Львівщині, політик, поет і композитор Євген Рибчинський, очільник Яворівської РДА Ігор Самардак, керівник однієї з ТЕЦ братів Дубневичів Андрій Гнатуш, депутат Жовківської райради, еколог та активіст Ігор Муравський, міський голова Рави-Руської Микола Зінько, митник Світозар Буричко та інші. Інформацію про всіх кандидатів можна дізнатись тут.
Округ №123
Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський та Перемишлянський райони області
На депутатський мандат тут є 12 претендентів. Так, стати нардепом хочуть медик Львівського онкологічного лікувально-діагностичного центру Олег Дуда, голова Галицької Ліги КВК Сергій Дзядик, працівник «Макдональдсу» Ігор Паук, шкільний секретар-діловод Наталія Квасецька та низка політиків. Досьє на кожного з кандидатів читайте тут.
Округ №124
Червоноград, Сокальський і частина Кам'янка-Бузького районів області
За депутатське крісло тут борються 17 людей: «свободівка» і директорка школи Оксана Береза, бізнесмен і ексжурналіст Юрій Камельчук, заступник головлікаря Сокальської центральної райлікарні Сергій Касян, адвокат і колишній генпрокурор України Олег Махніцький, адвокатка Юлія Мороз, чиновник Львівської ОДА Олег Пелих, міністр екології України Остап Семерак, лікар і колишній речник Уляни Супрун Олександр Ябчанка та інші. Більше про всіх кандидатів – за посиланням.
Округ №125
Самбір, частина Самбірського району, Сколівщина, Старосамбірщина і Турківщина
Потрапити у нову Раду тут хочуть 15 осіб. Серед них – безробітний «батьківщинець» Ярослав Качмарик, один із найбагатших депутатів міськради Львова Юрій Доскіч, голова Нижанковицької селищної ради Володимир Смолінський, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, працівник «Бориславнафтогазу» Мар'ян Антошик, підприємець і борець із незаконними рубками Василь Курій, посадовець Міністерства фінансів України Юрій Міськів, військовий льотчик Юрій Проданюк та інші. Із досьє на кожного кандидата можна ознайомитися тут.
Округ №126
Міста Стрий, Моршин, Жидачівський і Стрийський райони області
Тут назбиралось 13 охочих зайняти місце у новому парламенті. Зокрема, борець із лікарською халатністю Володимир Кулак, бізнесмен Василь Загородний, одна із компаній якого потрапила до «чорного списку» Антимонопольного комітету, комбат-доброволець Андрій Гергерт, Олег Турко, більш відомий як Лесик із гурту «DZIDZIO», чинний нардеп Андрій Кіт, поп-співак Ростислав Кушина, освітянин Мар'ян Калин, посадовиця Мінекономрозвитку України Ірина Карпінська. Інформацію про всіх претендентів на крісло у Верховній Раді можна дізнатися тут.
Автори – Наталя Дуляба, Андрій Котенський, Соломія Головіна, Вероніка Рой та Анастасія Мельник