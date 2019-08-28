Після обвалу у Дрогобичі Зеленський доручив провести аудит житлових будинків по всій країні

Після обвалу під’їзду в будинку на вулиці Грушевського в Дрогобичі, внаслідок якого вже загинуло двоє людей, президент України Володимир Зеленський доручив новому уряду провести аудиту всіх житлових будинків по всій країні. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані – про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів.

«Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових», – написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі, орієнтовно о 02:50 год. у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинуло двоє людей, ще семеро постраждали. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати ще п’ять людей.

Водночас у «Львівгазі» вже заявили, що обвал будинку не пов’язаний із вибухом природного газу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, втім згодом відкрили ще одне. Тепер у справі проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства, яких підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Усіх мешканців заваленого житлового будинку у Дрогобичі, а це – 64 родини, планують відселити через ризик подальних руйнувань.

Також у зв’язку із трагедією у Дрогобичі оголосили дводенну жалобу.