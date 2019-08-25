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Українські шахтарі нині відзначають своє професійне свято

Соломія Головіна

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Сьогодні в Україні відзначають День шахтаря – професійне свято працівників вугільної промисловості України, яке щорічно відзначають в останню неділю серпня.

 

Свято встановлено в Україні в останню неділю серпня «…на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості…» згідно з Указом Президента України «Про День шахтаря» від 16 серпня 1993 року № 304/93.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський привітав шахтарів із їхнім професійним святом, наголосивши, що їхня «щоденна наполеглива праця й високий професіоналізм є запорукою стабільної роботи вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, здатного задовольнити потребу національного товаровиробника у якісному енергоносії та забезпечити теплом і світлом кожну українську домівку».

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні перед шахтарями постають нові виклики та відповідальні завдання.

«Вірю, що в процесі реформування та оновлення галузі ми спільними зусиллями досягнемо енергетичної незалежності країни. Упевнений, що ваша мужність і відданість справі й надалі сприятимуть сталому соціально-економічному розвитку держави та підвищенню рівня добробуту наших громадян», – зазначив він, передає пресслужба президента.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Так у серпні зарплату виплатити лише за червень.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє на акцію протесту вони виходили 2 липня.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку цього року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.

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