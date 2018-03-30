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У міськраді пообіцяли, що остаточний проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища розроблять восени

Наталя Дуляба

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Французька компанія Egis зараз працює над технічним звітом, дані якого ляжуть в основу комплексного проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. А сам проект має бути виготовлений восени 2018 року. Про це сьогодні, 30 березня, повідомив директор департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради Сергій Сало, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Найближчим часом ми отримаємо фінальний звіт від компанії Egis, після того через два-три дні оголошується тендер на визначення проектної організації, саме проектування займе десь до чотирьох місяців. Після того ще місяць-півтори триватиме експертиза. Остаточний проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища має бути готовий у третьому кварталі 2018 року», – зазначив Сергій Сало.

Водночас член  робочої групи сіл Малехів та Грибовичі з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища Галина Денько зауважила, що компанія Egis щоразу представляє громаді видозмінені проекти рекультивації полігону на вимогу Львівської міської ради:

«Ми вже розуміємось на проектах не гірше від архітекторів. Ці проекти, які нам показують щодо рекультивації, є фейкові. Ми переконані, що Egis керується не своїм баченням, ними керують із міської ради. В цьому є конфлікт. Бо коли представники Egis зустрічаються з нами, то погоджуються з нашою позицією, коли ж вони виходять від нас – малюють у проектах щось інше. Тому ними точно керують з міської ради. Знаючи позицію міської ради, то ми думаємо, що тої рекультивації ніколи й не буде. Просто будуть затягувати роками час на якісь проекти, переписуватимуть їх, що, власне, відбувається до сьогодні. А перед кожним збуренням громади будуть заявляти, що оголошують якийсь новий тендер, почнуться чергові обіцянки-цяцянки», – заявила Галина Денько.

Також депутат Львівської міської ради Сергій Івах зауважив, що під час розмови з представниками Egis дізнався, що компанія не проводить власні дослідження на Грибовицькому полігоні, а всі дані, які використовує для розробки проекту рекультивації, бере у комунальних підприємств.

«На одній із презентацій компанії Egis я запитав, чи свої висновки щодо рекультивації вони роблять на основі власних досліджень, чи тих, які їм подають комунальні підприємства? Вони відповіли, що вся їхня інформація є виключно тією, яку подає ЛКП «Збиранка» та інші комунальні підприємства. Хіба це нормально? Така міжнародна компанія мала б провести власні дослідження щодо кількості гудронів, інфільтратів тощо на території полігону», – додав Сергій Івах.

У свою чергу Сергій Сало не спростував такої інформації, він пояснив, що на вимогу компанії Egis міська рада справді надала результати досліджень стану Грибовицького сміттєзвалища, а зараз вона проводить також моніторинг кількості та якості біогазу на території полігону.

Нагадаємо, рекультивовувати Грибовицьке сміттєзвалище збираються за 30 євро за квадратний метр.

Частина коштів на рекультивацію – це грантові кошти ЄБРР. Як відомо, ЄБРР виділить Львову 10 млн євро грантових коштів та 25 млн євро – кредитних.

Також наприкінці жовтня 2017 року у Львові вже заявляли, що французька компанія Egis та Інститут «Гірхімпром» вже розробили проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

Додамо, Інститут «Гірхімпром» розробив проект рекультивації полігону у Грибовичах ще у 2013 році, який пройшов експертизу. Але через те, що звалище все одно використовували, а потім і через трагедію проект так і не реалізували.

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