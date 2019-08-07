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Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції

Анастасія Мельник

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої поінформував свого французького колегу про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу. Про це йдеться на сайті президента.

 

В Офісі президента зазначають, що Еммануель Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі Нормандської четвірки на найвищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він додав, що зв’яжеться з Президентом РФ Володимиром Путіним та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

Як повідомляв Львівський портал, 6 серпня під час обстрілу поблизу Павлополя загинули чотири бійця 36-ї бригади морської піхоти.

Опісля  начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про деталі обстрілу. Також стали відомі імена загиблих піхотинців.

7 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним, щодо чотирьох загиблих бійців поблизу Павлополя.  Під час якої він наголосив на неприпустимості повторення подібного.

Опісля, під час наради з військовим керівництвом Володимир Зеленський повідомив, що планує провести телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. За його словами, потрібно невідкладно, у найближчий час зустрітися з лідерами Нормандської четвірки.

Також Володимир Зеленський дав доручення виділити квартири родинам загиблих морпіхів.

 

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