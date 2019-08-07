Оприлюднено імена загиблих військових поблизу Павлополя

У зоні Операції об’єднаних сил 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ, передає Новинарня.

Зокрема, у пресслужбі Чернігівського обласного військового комісаріату повідомили, що внаслідок обстрілу загинули старший матрос Олександр Шарко. 31-річний чоловік родом із Козелецького району Чернігівської області. У бригаді він був помічником гранатометника.

Також повідомляється, що загинув матрос Владислав Рак. 21-річний хлопець родом з смт Козелець на Чернігівщині. У підрозділі морської піхоти він служив на посаді гранатометника.

Вінницьке видання «Вежа» повідомляє, що внаслідок обстрілу загинув солдат із села Торчин Хмільницького району Вінницької області – 24-річний Сергій Шандра.

UA.Миколаїв відзначає, що четвертим загиблим був матрос Василь Курдов. 20-річний хлопець родом із села Ганнівка Братського району Миколаївської області. Він служив навідником у десантно-штурмовій роті 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Як повідомляв Львівський портал, 6 серпня, під час обстрілу поблизу Павлополя загинули чотири бійця 36-ї бригади морської піхоти.

Опісля начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про деталі обстрілу.

Також додамо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Росії Володимиром Путіним, щодо чотирьох загиблих бійців поблизу Павлополя. Під час якої він наголосив на неприпустимості повторення подібного.

Опісля, під час наради з військовим керівництвом Володимир Зеленський повідомив, що планує провести телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. За його словами, потрібно невідкладно, у найближчий час зустрітися з лідерами Нормандської четвірки.

Також Володимир Зеленський дав доручення виділити родинам загиблих квартири.