На Донбасі загинули чотири українських військових

Сьогодні, 6 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міноборони.
Зазначається, що о 00:45 упродовж майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберній кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області.
Також о 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя.
Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям.
Анастасія Мельник