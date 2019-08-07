Хомчак розповів, як загинули чотири військових на Донбасі

Чотири військових, які загинули у вівторок, 6 серпня, поблизу Павлополя, в момент ворожого обстрілу перебували в окопі, де встановлювали інженерне обладнання. Про це на брифінгу у Києві заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає УНН.

«4 військовослужбовці, які загинули вчора. Це був постріл з гранатомета, до якого була прикручена міна 82-мм міномету, що влучила в окоп, де військові ЗСУ проводили інженерне обладнання своїх позицій. Я правило, такі обстріли носять рідкий характер, але вони є. Відповідь військові готові були надати, але по нашій інформації противник після обстрілу покинув свої позиції і досі там противника нема», — розповів Руслан Хомчак.