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Зеленський провів телефонну розмову з Путіним через обстріли на Донбасі

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир’я 21 липня. Про це він сказав під час брифінгу після термінової наради через загибель 4 українських військових у зоні бойових дій на Донбасі, передає Громадське. 

 

«Зранку я розмовляв з Путіним. Терміново йому подзвонив і сказав, що це нас не наближує до миру. Я сказав, що прошу вас вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», — сказав Зеленський.

Друге питання, за словами Зеленського, це розмінування територій і «нам треба скоротити терміни будівництва мосту в Станиці Луганській». Також президенти обговорили звільнення полонених.

«У нас довга була розмова», — додав глава держави.

Зеленський також повідомив, що у зв’язку із загостренням на Донбасі матиме розмову з президентом Франції.

Нагадаємо, через загибель чотирьох українських військових на Донбасі Зеленський закликав Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна провести Нормандські переговори.

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