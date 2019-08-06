Загибель чотирьох військових на Донбасі. Зеленський кличе Макрона, Меркель та Путіна на переговори

Сьогодні на Донбасі загинуло четверо українських захисників. Відтак президент України Володимир Зеленський закликає Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна провести Нормандські переговори. Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського на його сторінці у Facebook.

«Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче», – йдеться у повідомленні.

Також він закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.