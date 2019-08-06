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Загибель чотирьох військових на Донбасі. Зеленський кличе Макрона, Меркель та Путіна на переговори

Вероніка Рой

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Сьогодні на Донбасі загинуло четверо українських захисників. Відтак президент України Володимир Зеленський закликає Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна провести Нормандські переговори. Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського на його сторінці у Facebook.

 

«Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче», – йдеться у повідомленні.

Також він закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

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