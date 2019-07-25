СБУ затримала російський танкер, який блокував українські кораблі біля Керчі

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали російський танкер «Neyma», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

У повідомленні сказано, що 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер «NIKA SPIRIT», який за номером ІМО-8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер «NEYMA», що був використаний для перекриття Керченської протоки.

«Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії – обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні.

Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, слідство встановило, що танкеру «NEYMA», з метою приховання причетності у незаконних діях та акту агресії, які відбувалися 25.11.2018, російськими власниками змінено назву на «NIKA SPIRIT».

Також під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу» у Керченській протоці.

Всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру «NEYMA» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ).

Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

За фактом блокування танкером «NEYMA» Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці слідчими СБУ, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури, було розпочато і проводиться досудове розслідування.

Згідно зібраних Військовою прокуратурою та слідчими СБУ доказів заочно повідомлено про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, у тому числі одному контр-адміралу, двом віце-адміралам та генерал-полковнику.

Реакція Російської Федерації.

«З’ясовуємо обставини того, що сталося, для вжиття адекватних заходів. Якщо мова йде про захоплення росіян у заручники, то це буде кваліфіковано, як грубе порушення міжнародного права, наслідки не змусять на себе чекати», – цитує агентство «ТАСС» МЗС Росії.

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Як повідомляв Львівський портал, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Також було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.

Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатися завершення судового розгляду.

При цьому додамо, що нещодавно Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці арешт українським морякам.