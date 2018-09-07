«Гранд Готель» викупив підвал однієї з кам’яниць на площі Ринок

Вчора, 6 вересня, управління комунальної власності міської ради Львова на аукціоні продало нежитлове приміщення підвалу кам’яниці Мазанчівської, що на площі Ринок, 31. Новим власником об’єкта став ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель». Про це пише Zaxid.net, передає Львівський портал.

Загальна площа підвалу у кам’яниці на площі Ринок становить 73,8 кв м. Cтартова ціна складала 1 164 840 грн.

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Як розповіла Львівському порталу начальниця управління комунальної власності Інна Свистун, за допомогою аукціону остаточна вартість приміщення перевищила стартову вчетверо – його продали рівно за 5 млн грн.

«Участь в аукціоні взяли чотири учасники. Той, котрий переміг, заплатив за це приміщення 5 млн грн. Аукціон виграла фірма, але її назви я не пригадую», – зазначила Інна Свистун.

Відтак згідно з остаточною вартістю приміщення на площі Ринок, 31, ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель» заплатило 67 750 грн за 1 м кв.

Зазначимо, будинок №31 на площі Ринок є пам’яткою архітектури національного значення, і розташований він у межах території, що внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля також відома як кам’яниця Мазанчівська, яку збудували у ХVІ ст.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, власником ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель» є бізнесмен і депутат Львівської міської ради Григорій Козловський.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель», заклад «Королівська пивоварня» та Винниківська тютюнова фабрика. Також він є співвласником будівельної компанії Avalon Inc., яка зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

1 березня цього року Григорій Козловський також відкрив на площі Ринок, 36, що неподалік із придбаним приміщенням, ресторан «36 по» із гігантським акваріумом.