Розпродаж елітної нерухомості. Мерія продає приміщення на площі Ринок за 95 мільйонів

Львівська міська рада знову виставила на торги приміщення на площі Ринок. Вже наприкінці липня на аукціоні продадуть об’єднане приміщення у кам’яницях №19, №20 та №21 загальною площею майже 1000 кв м. Про це сьогодні, 25 червня, під час брифінгу повідомила очільниця міського управління комунальної власності Інна Свистун, передає кореспондент Львівського порталу.

На аукціон у системі Prozorro виставили нежитлові приміщення підвалу та першого поверху на площі Ринок, 19, 20, 21 загальною площею 945,1 кв м. На торгах їх продаватимуть одним лотом. Стартова ціна об’єкта становить 94 623 960 гривень.

«Ці приміщення – це частина трьох будівель. Ми продаємо їх одним лотом, але вони мають між собою переходи. Раніше приміщення функціонували як один комплекс, тому немає сенсу їх розділяти… Сам аукціон запланований на 26 липня, він вже заведений у систему Prozorro, заяви можуть прийматися у системі вже від сьогодні», – розповіла Інна Свистун.

За її словами, такий об’єкт у самому центрі Львова є «дуже привабливою пропозицією» для бізнесу, адже у приміщенні можна облаштувати новий ресторан.

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Зазначимо, що кам’яниці №19, №20 та №21 на площі Ринок є пам’ятками архітектури національного значення, вони розташовані в охоронній зоні ЮНЕСКО. Втім як наголосила Інна Свистун, управління комунальної власності отримало від Міністерства культури України дозвіл на продаж згаданих приміщень.

За її словами, дотепер тут діяла арт-ресторація «Під Левом». Втім попередній орендар, ТзОВ «Краківський ринок», порушував умови договорів та боргував орендну плату. Відтак управління комунальної власності через суд розірвало договір та виселило підприємця із приміщень на площі Ринок, 19, 20, 21.

«Суди закінчились доволі давно, станом на сьогодні стягнення заборгованості є у виконавчій службі. ТзОВ «Краківський ринок» доволі справно щомісяця сплачує борг відповідно до рішення суду», – додала Інна Свистун.

Нагадаємо, дозвіл на продаж приміщень на площі Ринок, 19, 20, 21 сесія Львівської міськради дала ще навесні 2018 року.

Чотириповерховий будинок №19 на площі Ринок більш відомий як кам’яниця Пелчинська, її звели ще у ХVІ столітті. Будинок №20 – кам’яниця Крайзерівська, збудована також у ХVІ столітті, а будівлю №21 на площі Ринок, відому також як кам’яницю Домбровську, спорудили у XVII столітті.

Як повідомляв Львівський портал, це вже не перший об’єкт на площі Ринок, який мерія продає за останніх півроку-рік. Восени 2018-го міська рада за 5 млн грн продала підвальне приміщення на площі Ринок, 31. Його купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є бізнесмен і депутат міськради Львова Григорій Козловський.

У грудні фірма бізнес-партнера Козловського викупила приміщення першого поверху у кам’яницях №12, №13 на площі Ринок. А в лютому приміщення на площі Ринок, 38 викупила новостворена київська фірма.

Також у березні цього року на торгах міськрада продала приміщення на площі Ринок, 40. Його викупила львівська фірма, заплативши всього лише на 1 копійку більше від свого конкурента.

У травні нещодавно заснована київська фірма придбала приміщення на площі Ринок, 37 за понад 45 млн грн.