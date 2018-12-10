ОСТАННІ НОВИНИ

Бізнес-партнер Козловського купив приміщення на площі Ринок

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 10 грудня, Львівська міська рада продала на аукціоні нежитлові приміщення першого поверху у кам’яницях №12, №13 на площі Ринок. Їх викупило ТзОВ «Львівмедікалцентр». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Відтак ТзОВ «Львівмедікалцентр» купило два нежитлові приміщення першого поверху на площі Ринок, 12-13 загальною площею 72,9 кв м. Стартова ціна об’єкта становила 12,6 млн грн, а фірма придбала його за 34 млн грн.

«Участь в аукціоні взяли 9 потенційних покупців. Внаслідок проведення торгів вартість об’єкта зросла з 12 689 676 грн до 34 000 001 грн, тобто ціну об’єкта збільшено у 2,7 раза. Вартість одного квадратного метра при цьому становить більше 466 тисяч грн – 16 656 доларів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сам будинок на площі Ринок, 12 відомий як кам’яниця Ґлячівська, а на площі Ринок, 13 – як кам’яниця Алембеківська. Обидві споруди є пам’ятками архітектури національного значення, які звели у XVI столітті. Також вони розташовані у межах території, що внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівмедікалцентр» створили півроку тому – у червні 2018 року. Його власником є львів’янин Юрій Ломага, який за даними «Наших грошей», є партнером відомого бізнесмена та депутата Львівської міськради Григорія Козловського.

Основний вид діяльності ТзОВ «Львівмедікалцентр» вказаний як загальна медична практика, розмір його статутного капіталу становить 80 млн грн.

Нагадаємо, Юрій Ломага разом із Олексієм Різником, якого у пресі згадують як адвоката Козловсього, також збираються облаштувати у Стрийському парку новий ресторан.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада продала за 5 млн грн підвальне приміщення на площі Ринок, 31. Його купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є Григорій Козловський.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель», заклад «Королівська пивоварня» та Винниківська тютюнова фабрика. Також він є співвласником будівельної компанії Avalon Inc., яка зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

1 березня цього року Григорій Козловський також відкрив на площі Ринок, 36, що неподалік із придбаним приміщенням, ресторан «36 по» із гігантським акваріумом.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...