Зірки шоу-бізнесу, журналісти, тамада і весільний фотограф. Хто йде у новий парламент

Депутатами Верховної ради 9-го скликання стали чимало зірок шоу-бізнесу, культури та медіа, а також тамада, фотограф, спортсмени та більше двох десятків безробітних. Про це пише УП, повідомляє Львівський портал.
Після президентських виборів представники шоу-бізнесу, культури та медіа почали масово переходити у політику.
Цього року свої сили на парламентських виборах спробували гуморист та телеведучий Сергій Притула, а також естрадний співак Іво Бобул. Вони не пройшли, однак у Верховній Раді і без них буде багато інших зірок, телевізійників, журналістів та спортсменів.
Зокрема, зірки:
- Святослав Вакарчук – музикант, лідер «Океану Ельзи»
- Олександр Скічко – шоумен, телеведучий. Чоловік Єлизавети Юрушевої, доньки крупного бізнесмена Леоніда Юрушева
- Роман Грищук – телеведучий, художній керівник студії «Мамахохотала»
- Жан Беленюк – чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю
- Микола Тищенко – ресторатор, ведучий телепрограми «Ревізор»
- Ольга Саладуха – легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор
Працівники 1+1 і журналісти:
- Сергій Рахманін – заступник головного редактора «Дзеркало тижня»
- Ольга Василевська – журналістка 1+1
- Сергій Швець – журналіст 1+1
- Олександр Дубінський – ведучий програми «Гроші», чорний піарник
- Олександр Ткаченко – гендиректор 1+1 media
- Артем Ковальов – гендиректор інформагентства Уніан, яке входить у холдинг 1+1 media
- Дмитро Костюк – журналіст телеканалу «Еспресо»
- Олена Мошенець – заступниця головного редактора регіональної редакції інформаційного порталу delo.ua
- Дар’я Володіна – радіоведуча. Як Володіна сама про себе пише, раніше вона працювала на «провідних радіостанціях». Щоправда, яких саме, не вказала
- Євгенія Кравчук – керівниця прес-офісу «Слуги народу»
Безробітні:
- Ігор Абрамович – №14 списку «Опозиційної платформи – За життя»
- Святослав Юраш – №27 списку «Слуга народу»
- Артем Культенко – №51 списку «Слуга народу»
- Анатолій Костюх – №75 списку «Слуга народу»
- Елла Репіна – №80 списку «Слуга народу»
- Анна Колісник – №94 списку «Слуга народу»
- Єлизавета Богуцька – №95 списку «Слуга народу»
- Маргарита Шол – №107 списку «Слуга народу»
- Ростислав Тістик – №111 списку «Слуга народу»
- Сергій Гривко – №114 списку «Слуга народу»
- Олег Воронько – мажоритарник по округу №103 від «Слуга народу»
- Тетяна Грищенко – мажоритарниця по округу №66 від «Слуга народу»
- Максим Єфімов – мажоритарник по округу №48, самовисуванець
- Микола Задорожній – мажоритарник по округу №162 від «Слуга народу»
- Юрій Здебський – мажоритарник по округу №172 від «Слуга народу»
- Ігор Кісільов – №18 «Опозиційної платформи – За життя»
- Олексій Кузнєцов – мажоритарник по округу №106 від «Слуга народу»
- Наталія Приходько – №26 списку «Опозиційної платформи – За життя»
- Олег Синютка – №9 списку «Європейська солідарність», колишній очільник Львівської ОДА
- Роман Соха – мажоритарник по округу №75 від «Слуга народу»
- Ахтем Чийгоз – №8 списку «Європейська солідарність»
- Євгеній Шевченко – мажоритарник по округу №76 від «Слуга народу»
- Олександр Юрченко – мажоритарник по округу №211 від «Слуга народу»
Група «квартальників»:
- Корявченков Юрій – актор студії «Квартал 95»
- Максим Ткаченко – керівник компанії «Квартал-концерт»
- Олександр Кабанов – сценарист студії «Квартал 95»
- Олена Хоменко – директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії «Квартал 95»
- Максим Ткаченко – генеральний директор компанії «Квартал-Концерт»
У переліку мажоритарників «Слуги народу» також є вчителька молодших класів Тетяна Рябуха зі Сум, колишня прессекретарка «АТБ» Ганна Лічман та весільний фотограф Сергій Штепа із Запорізької області.
Крім цього, у списку «Слуги народу» можна знайти справжнього тамаду Ігоря Кривошеєва. Він є учасником проекту «Ліга Сміху» та працював в агенції з організації весіль.
Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині вже підрахували 90% протоколів. Найбільше мешканці області голосували за партію «Голос», друга за популярністю стала «Слуга народу», а на третьому місці опинилась «Європейська солідарність».
Також уже визначені переможці-мажаритарники у 3 із 12 одномандатних виборчих округах на Львівщині. Так, у 120 окрузі перемогу здобув самовисуванець Ярослав Дубневич, у 124 окрузі – бізнесмен і представник «Слуги народу» Юрій Камельчук, а на 117 окрузі – бізнесмен, висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин.
Наталя Дуляба