Зірки шоу-бізнесу, журналісти, тамада і весільний фотограф. Хто йде у новий парламент

Депутатами Верховної ради 9-го скликання стали чимало зірок шоу-бізнесу, культури та медіа, а також тамада, фотограф, спортсмени та більше двох десятків безробітних. Про це пише УП, повідомляє Львівський портал.

Після президентських виборів представники шоу-бізнесу, культури та медіа почали масово переходити у політику.

Цього року свої сили на парламентських виборах спробували гуморист та телеведучий Сергій Притула, а також естрадний співак Іво Бобул. Вони не пройшли, однак у Верховній Раді і без них буде багато інших зірок, телевізійників, журналістів та спортсменів.

Зокрема, зірки:

Святослав Вакарчук – музикант, лідер «Океану Ельзи»

Олександр Скічко – шоумен, телеведучий. Чоловік Єлизавети Юрушевої, доньки крупного бізнесмена Леоніда Юрушева

Роман Грищук – телеведучий, художній керівник студії «Мамахохотала»

Жан Беленюк – чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю

Микола Тищенко – ресторатор, ведучий телепрограми «Ревізор»

Ольга Саладуха – легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор

Працівники 1+1 і журналісти:

Сергій Рахманін – заступник головного редактора «Дзеркало тижня»

Ольга Василевська – журналістка 1+1

Сергій Швець – журналіст 1+1

Олександр Дубінський – ведучий програми «Гроші», чорний піарник

Олександр Ткаченко – гендиректор 1+1 media

Артем Ковальов – гендиректор інформагентства Уніан, яке входить у холдинг 1+1 media

Дмитро Костюк – журналіст телеканалу «Еспресо»

Олена Мошенець – заступниця головного редактора регіональної редакції інформаційного порталу delo.ua

Дар’я Володіна – радіоведуча. Як Володіна сама про себе пише, раніше вона працювала на «провідних радіостанціях». Щоправда, яких саме, не вказала

Євгенія Кравчук – керівниця прес-офісу «Слуги народу»

Безробітні:

Ігор Абрамович – №14 списку «Опозиційної платформи – За життя»

Святослав Юраш – №27 списку «Слуга народу»

Артем Культенко – №51 списку «Слуга народу»

Анатолій Костюх – №75 списку «Слуга народу»

Елла Репіна – №80 списку «Слуга народу»

Анна Колісник – №94 списку «Слуга народу»

Єлизавета Богуцька – №95 списку «Слуга народу»

Маргарита Шол – №107 списку «Слуга народу»

Ростислав Тістик – №111 списку «Слуга народу»

Сергій Гривко – №114 списку «Слуга народу»

Олег Воронько – мажоритарник по округу №103 від «Слуга народу»

Тетяна Грищенко – мажоритарниця по округу №66 від «Слуга народу»

Максим Єфімов – мажоритарник по округу №48, самовисуванець

Микола Задорожній – мажоритарник по округу №162 від «Слуга народу»

Юрій Здебський – мажоритарник по округу №172 від «Слуга народу»

Ігор Кісільов – №18 «Опозиційної платформи – За життя»

Олексій Кузнєцов – мажоритарник по округу №106 від «Слуга народу»

Наталія Приходько – №26 списку «Опозиційної платформи – За життя»

Олег Синютка – №9 списку «Європейська солідарність», колишній очільник Львівської ОДА

Роман Соха – мажоритарник по округу №75 від «Слуга народу»

Ахтем Чийгоз – №8 списку «Європейська солідарність»

Євгеній Шевченко – мажоритарник по округу №76 від «Слуга народу»

Олександр Юрченко – мажоритарник по округу №211 від «Слуга народу»

Група «квартальників»:

Корявченков Юрій – актор студії «Квартал 95»

Максим Ткаченко – керівник компанії «Квартал-концерт»

Олександр Кабанов – сценарист студії «Квартал 95»

Олена Хоменко – директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії «Квартал 95»

Максим Ткаченко – генеральний директор компанії «Квартал-Концерт»

У переліку мажоритарників «Слуги народу» також є вчителька молодших класів Тетяна Рябуха зі Сум, колишня прессекретарка «АТБ» Ганна Лічман та весільний фотограф Сергій Штепа із Запорізької області.

Крім цього, у списку «Слуги народу» можна знайти справжнього тамаду Ігоря Кривошеєва. Він є учасником проекту «Ліга Сміху» та працював в агенції з організації весіль.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині вже підрахували 90% протоколів. Найбільше мешканці області голосували за партію «Голос», друга за популярністю стала «Слуга народу», а на третьому місці опинилась «Європейська солідарність».

Також уже визначені переможці-мажаритарники у 3 із 12 одномандатних виборчих округах на Львівщині. Так, у 120 окрузі перемогу здобув самовисуванець Ярослав Дубневич, у 124 окрузі – бізнесмен і представник «Слуги народу» Юрій Камельчук, а на 117 окрузі – бізнесмен, висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин.