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Зірки шоу-бізнесу, журналісти, тамада і весільний фотограф. Хто йде у новий парламент

Наталя Дуляба

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Депутатами Верховної ради 9-го скликання стали чимало зірок шоу-бізнесу, культури та медіа, а також тамада, фотограф, спортсмени та більше двох десятків безробітних. Про це пише УП, повідомляє Львівський портал.

 

Після президентських виборів представники шоу-бізнесу, культури та медіа почали масово переходити у політику.

Цього року свої сили на парламентських виборах спробували гуморист та телеведучий Сергій Притула, а також естрадний співак Іво Бобул. Вони не пройшли, однак у Верховній Раді і без них буде багато інших зірок, телевізійників, журналістів та спортсменів.

Зокрема, зірки:

  • Святослав Вакарчук – музикант, лідер «Океану Ельзи»
  • Олександр Скічко – шоумен, телеведучий. Чоловік Єлизавети Юрушевої, доньки крупного бізнесмена Леоніда Юрушева
  • Роман Грищук – телеведучий, художній керівник студії «Мамахохотала»
  • Жан Беленюк – чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю
  • Микола Тищенко – ресторатор, ведучий телепрограми «Ревізор»
  • Ольга Саладуха – легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор

Працівники 1+1 і журналісти:

  • Сергій Рахманін – заступник головного редактора «Дзеркало тижня»
  • Ольга Василевська – журналістка 1+1
  • Сергій Швець – журналіст 1+1
  • Олександр Дубінський – ведучий програми «Гроші», чорний піарник
  • Олександр Ткаченко – гендиректор 1+1 media
  • Артем Ковальов – гендиректор інформагентства Уніан, яке входить у холдинг 1+1 media
  • Дмитро Костюк – журналіст телеканалу «Еспресо»
  • Олена Мошенець – заступниця головного редактора регіональної редакції інформаційного порталу delo.ua
  • Дар’я Володіна – радіоведуча. Як Володіна сама про себе пише, раніше вона працювала на «провідних радіостанціях». Щоправда, яких саме, не вказала
  • Євгенія Кравчук – керівниця прес-офісу «Слуги народу»

Безробітні:

  • Ігор Абрамович – №14 списку «Опозиційної платформи – За життя»
  • Святослав Юраш – №27 списку «Слуга народу»
  • Артем Культенко – №51 списку «Слуга народу»
  • Анатолій Костюх – №75 списку «Слуга народу»
  • Елла Репіна – №80 списку «Слуга народу»
  • Анна Колісник – №94 списку «Слуга народу»
  • Єлизавета Богуцька – №95 списку «Слуга народу»
  • Маргарита Шол – №107 списку «Слуга народу»
  • Ростислав Тістик – №111 списку «Слуга народу»
  • Сергій Гривко – №114 списку «Слуга народу»
  • Олег Воронько – мажоритарник по округу №103 від «Слуга народу»
  • Тетяна Грищенко – мажоритарниця по округу №66 від «Слуга народу»
  • Максим Єфімов – мажоритарник по округу №48, самовисуванець
  • Микола Задорожній – мажоритарник по округу №162 від «Слуга народу»
  • Юрій Здебський – мажоритарник по округу №172 від «Слуга народу»
  • Ігор Кісільов – №18 «Опозиційної платформи – За життя»
  • Олексій Кузнєцов – мажоритарник по округу №106 від «Слуга народу»
  • Наталія Приходько – №26 списку «Опозиційної платформи – За життя»
  • Олег Синютка – №9 списку «Європейська солідарність», колишній очільник Львівської ОДА
  • Роман Соха – мажоритарник по округу №75 від «Слуга народу»
  • Ахтем Чийгоз – №8 списку «Європейська солідарність»
  • Євгеній Шевченко – мажоритарник по округу №76 від «Слуга народу»
  • Олександр Юрченко – мажоритарник по округу №211 від «Слуга народу»

Група «квартальників»:

  • Корявченков Юрій – актор студії «Квартал 95»
  • Максим Ткаченко – керівник компанії «Квартал-концерт»
  • Олександр Кабанов – сценарист студії «Квартал 95»
  • Олена Хоменко – директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії «Квартал 95»
  • Максим Ткаченко – генеральний директор компанії «Квартал-Концерт»

У переліку мажоритарників «Слуги народу» також є вчителька молодших класів Тетяна Рябуха зі Сум, колишня прессекретарка «АТБ» Ганна Лічман та весільний фотограф Сергій Штепа із Запорізької області.

Крім цього, у списку «Слуги народу» можна знайти справжнього тамаду Ігоря Кривошеєва. Він є учасником проекту «Ліга Сміху» та працював в агенції з організації весіль.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині вже підрахували 90% протоколів. Найбільше мешканці області голосували за партію «Голос», друга за популярністю стала «Слуга народу», а на третьому місці опинилась «Європейська солідарність».

Також уже визначені переможці-мажаритарники у 3 із 12 одномандатних виборчих округах на Львівщині. Так, у 120 окрузі перемогу здобув самовисуванець Ярослав Дубневич, у 124 окрузі – бізнесмен і представник «Слуги народу» Юрій Камельчук, а на 117 окрузі – бізнесмен, висуванець партії «Голос» Ярослав Рущишин.

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