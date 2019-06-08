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Шоу-бізнес у Раді. Притула йде до парламенту

Анастасія Мельник

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Український шоумен та телеведучий Сергій Притула балотуватиметься до Верховної ради за списком партії Святослава Вакарчука «Голос». Про це йдеться у його відеозверненні на Facebook-сторінці.

 

«Я балотуюся до парламенту за списком партії «Голос», – приголомшив заявою Сергій Притула.

У  відеозверненні керівник гумористичного шоу ««Вар’яти» Сергій Притула аргументував своє рішення.

«Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту – це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це наважитись», – пояснив Сергій Притула.

Телеведучий додав: «Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні. Я відчуваю себе достатньо фінансово незалежним чоловіком, для того, щоб гарантувати, що мій похід до парламенту не є спробою заробити додатковий карбованець».

Водночас на сторінці партії «Голос» також з’явилася новина про приєднання Сергія Притули.

«Блискавка! У команді “Голосу” Сергій Притула», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, ЦВК затвердила календарний план організації та проведення дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду VIII скликання та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.

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