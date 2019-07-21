Вибори до Верховної Ради. Які округи на Львівщині голосували найактивніше

Станом на 20.00 загальна явка виборців на виборах до Верховної Ради на Львівщині становила 53,42%. Найкативніше голосували у 119 окрузі, який охоплює який охоплює Бродівський, Буський, частину Кам’янка-Бузького та Радехівський райони. Там віддати свій голос прийшли 56,37% виборців. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Найпасивніше голосували виборці 121 округу, який охоплює міста Борислав, Дрогобич, Трускавець та Дрогобицький район. Там на дільниці прийшли 48,88% виборців.

Отож, на тих виборах до парламенту мешканці Львівщини голосували так:

ОВО № 119 (Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам’янка-Бузького район) – 56,37%.

ОВО № 126 (міста Моршин, Стрий, Жидачівський, Стрийський райони) – 55,85%.

ОВО № 120 (Городоцький, Мостиський райони, частина Самбірського району) – 55, 07%.

ОВО № 124 (місто Червоноград, Сокальський район, частина Кам’янка-Бузького району) – 54,71%.

ОВО № 118 (частина Личаківського, частина Шевченківського районів міста Львова, Пустомитівський район) – 54, 65%.

ОВО № 123 (місто Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський, Перемишлянський райони) – 54,12%.

ОВО №115 (Сихівський район, частина Личаківського району міста Львова) – 53,56%.

ОВО №116 (Залізничний район, частина Шевченківського району міста Львова) – 52,97%.

ОВО №125 (істо Самбір, Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони, частина Самбірського району) – 52,44%.

ОВО №122 (Жовківський, Яворівський райони) – 52,43%.

ОВО №117 (Галицький, Франківський райони, частина Шевченківського району міста Львова) – 51,1%.

ОВО №121 ( міста Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район) – 48,88%.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходили дострокові вибори до Верховної Ради. На Львівщині спостерігачі зафіксували 12 випадків, коли виборці намагалися проголосувати без паспорта. Самі мешканці області активно скаржаться правоохоронцям на незаконну агітацію під час голосування.

Також інцидент під час голосування виник на дільниці на вул. Симоненка у Львові. Тут виборцю видали відразу десять бюлетенів. А дільниці на вул. Дністерській пенсіонерка порвала бюлетені і намагалася їх з’їсти.

Окрім цього вже відомі перші п’ять політичних партій, котрі, за попередніми даними екзит-полів, можуть пройти до Верховної Ради.

Додамо, що у виборчому окрузі №118, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського адміністративних районів Львова, а також Пустомитівський район Львівської області, чинний депутат України Богдан Дубневич програє кандидатці від політичної партії «Голос» Галині Васильченко.