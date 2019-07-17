Адвокат українських моряків: про обмін полонених не йдеться

Координатор групи захисників українських моряків Микола Полозов прокоментував продовження Росією тримання під вартою українським морякам, передає Громадське.

За словами адвоката, наразі про обмін моряків не йдеться. Водночас, є кілька варіантів, за яких моряків можна звільнити.

«Обміни, як такі, взагалі не передбачені. Нікого, як у фільмі на мосту, міняти не будуть. Можливі взаємні звільнення за різних процесуальних підстав з одного і з іншого боків. Є кілька процесуальних варіантів звільнення, які можна реалізувати в один день», – розповів адвокат.

Він зауважив: «Список обміну – це спрощене найменування переліку ув’язнених в обох країнах. Кожного звільнятимуть з кожного боку за індивідуальними схемами. Оскільки у всіх різні стадії, різні органи і т.д.».

Також Микола Полозов додав, що потрібна тільки політична воля, технічних та юридичних перешкод немає. На думку адвоката, це питання не буде вирішене до парламентських виборів. Він наголосив, що Росія намагається лишити собі місце для політичного маневру.

«Що стосується сьогоднішнього суду, то влада РФ намагається залишити собі місце для політичного маневру і контролю ситуації, оскільки якщо остаточне політичне рішення не було б прийняте до 24 липня, моряків довелося б звільнити з-під варти у зв’язку із закінченням терміну. А якщо не домовляться до цього часу? Всього тиждень залишається. Тому і продовжують, щоб тримати все під контролем», — пояснив Микола Полозов.

Нагадаємо, 17 липня, Лефортівський суд Москви почав розглядати клопотання про продовження арешту 24 українським морякам, захопленим у Керченській протоці.

Як повідомляв Львівський портал, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Також було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.

Нещодавно Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатисязавершення судового розгляду.