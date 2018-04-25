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Навколо Стебника встановлять додаткове обладнання для моніторингу ситуації

Юлія Шпак

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До вивчення та аналізу ситуації навколо Стебницького калійного родовища вирішили залучити ширше коло науковців та встановити більше обладнання, аби контролювати сейсмічну активність поблизу ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Таке рішення ухвалили сьогодні, 25 квітня, під час засідання комісії ТЕБ і НС, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

 

У межах засідання також вирішили доручити Фонду держмайна провести негайний аудит підприємства із залученням відповідних органів та зобов’язати ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» виконувати рішення комісії ТЕБ і НС щодо закачування в пустоти рудника №2 розсолів науково-обгрунтованого рівня концентрації.

Окрім того, науковців хочуть залучати до контролю за рівнем концентрації таких розсолів та формування періодичних звітів щодо кількості та якості закачуваної у порожнини рудника рідини.

Як відомо, в ніч на 30 вересня на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території с. Модричі, Дрогобицького району відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

У обласній екоінспекції заявили про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви.

2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. У вирву потрапила ріка Вишниця.Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі.

Також повідомлялося про те, що вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть статися нові карстові провалля.

Варто зазначити, що нещодавно міський голова Стебника Петро Старосольський вважає, що через ситуацію із карстовими проваллями місто необхідно визнати зоною екологічного лиха.

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