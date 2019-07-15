Супрун розповіла, як правильно обирати морозиво

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, на що українцям слід звертати увагу під час вибору морозива, крім терміну його придатності. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Класичне вершкове морозиво є білковим продуктом. А це означає, що його як і молоко чи сир потрібно правильно зберігати, щоб після споживання не отримати гостру кишкову інфекцію.

Як наголосила Уляна Супрун, при виборі морозива обов’язково потрібно звертати увагу на термін його придатності, а також перевіряти температурний режим зберігання – морозиво можна тримати при температурі не вище мінус 16 градусів.

«Дотримання температурного режиму впливає як на зовнішній вигляд, так і та смак морозива. Крім того температурні коливання можуть призводити до того, що всередині упаковки стрімко збільшуватиметься кількість мікробів, адже морозиво від самого початку – не абсолютно стерильний продукт. Наприклад, згідно ДСТУ, в одному грамі морозива зі сушеними фруктами і ягодами, горіхами, родзинками, курагою, чорносливом може міститися до 100 тисяч сторонніх мікробних клітин, до 500 клітин плісняви та до 100 клітин дріжджів. Якщо продукт правильно зберігати, то ці цифри не зміняться, і він буде безпечним», – підкреслила в.о. міністра охорони здоров’я.

Яким має бути правильне морозиво:

▪️ холодним та твердим, тож зберігайте його завжди у морозильній камері;

▪️правильної форми. Якщо вершечок морозива деформований, це може свідчити про порушення температурного режиму при зберіганні;

▪️ всередині упаковки не має бути інею, а на обгортці – слідів продукту;

▪️ морозиво повинне мати рівномірну консистенцію;

▪️ на глазурі не має бути нальоту чи тріщин;

▪️ смакуючи десерт, ви не маєте відчувати кристали льоду, маслянистий смак чи «пісок на зубах» (кристали лактози).

За словами Супрун, будь-яка невідповідність вищепереліченим критеріям може свідчити про недотримання режимів збивання, заморожування та зберігання морозива. Тому безпечніше відмовитися від такого десерту.

«Якщо ви полюбляєте морозиво “на вагу”, майте на увазі, що термін зберігання його дуже малий – лише одна доба. Якщо ж продавці чи власники вуличної точки продовжують продавати таке морозиво далі, то у покупців є ризик заразитись лістеріозом, сальмонельозом та кишковою паличкою», – зауважила Супрун.

Також вона наголосила, що морозиво передовсім є десертом, а не ефективним способом врятуватися від спеки. Для того, щоб краще почуватися в спекотну погоду, потрібно багато пити та пітніти, перебувати в тіні та захищати себе від прямих сонячних променів. Про те, як правильно врятуватися від спеки, читайте тут.