Цьогоріч на Сихові встановлять 165 індивідуальних теплових пунктів

Відповідно до проєкту, який реалізовує ЛМКП «Львівтеплоенерго» за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, у Сихівському районі міста заплановано встановити 409 індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Цього року буде проведено монтаж 165 ІТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Цього року розпочнеться монтаж 165 ІТП у Сихівському районі. Це район вул. Хоткевича — вул. Вернадського. Крім житлових будинків тут також є школи, садочки та інші об’єкти», — розповів в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Наразі ЛМКП «Львівтеплоенерго» провело тендерні процедури, визначено підрядну організацію (AXIS INDUSTRIES (Литва) та підписано договір на проектування і монтаж ІТП. Підрядною організацією виготовлено ПКД та отримано експертні висновки по всіх проектах. Також підрядною організацією вже здійснено поставку обладнання на встановлення 36 ІТП.

За словами Олександра Одинця, на сьогодні отримано дозвіл від ДАБІ на початок робіт із встановлення ІТП від ЦТП № 8 (вул. Хоткевича, 14а) і ЦТП № 17 (вул. Трильовського, 1а) — 48 шт. Відповідно підрядник розпочав виконувати будівельні роботи в підвальних приміщеннях для монтажу обладнання ІТП.

Загальна вартість проєкту з модернізації об’єктів теплопостачання становить 30 млн євро, з них 10 млн євро — це грантові кошти. Проєктом передбачена модернізація теплових мереж (вже проведена), монтаж ІТП, та переобладнання ТЦ «Південна» на альтернативні види палива із застосуванням відходів з деревообробки, тобто щепи.

«Коли ми реалізуємо цей проект — це дозволить збільшити по місту частку індивідуальних теплових пунктів в будинках з централізованим опаленням. Що дає ІТП? У першу чергу, ІТП дає можливість мешканцям самим регулювати температуру подачі теплоносія, включати і виключати опалення, коли забажають. Тобто подача теплової енергії залишиться централізованою — генерація відбуватиметься від котелень чи ТЕЦ, але мешканці отримають можливість регулювати температуру у себе в будинку, регулювати грамотно, за допомогою найсучаснішого обладнання. Відповідно у цих будинках припинилися б скарги на перегріви, адже мешканці самі визначатимуть, яка температура теплоносія їм комфортна. Відповідно, якщо є можливість регулювати, то це можливість і економити», — додав Олександр Одинець.