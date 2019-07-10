«Хочу запам’ятатися ефективним керівником». 9 тез нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського

«Я прийшов на посаду, щоби запам’ятатися ефективним керівником», – заявив під час зустрічі з представниками Громадських рад Львівщини, об`єднань роботодавців та профспілок новообраний голова Львівської ОДА Маркіян Мальський. При цьому він запевнив, що його на цю посаду ніхто не лобіював, що він не є ставлеником якихось олігархів. Львівський портал зібрав ключові цитати із промови Маркіяна Мальського.

Яким чином я був призначений? Мені відомо, що існував список з близько 40 людей. Я не знаю, хто його формував і як, це питання можна адресувати Офісу президента. Відомо, що мене туди включила компанія, яка є лідером у сфері ІТ в Україні… Я завжди займався громадською діяльністю, пізніше вона згенерувала багато зв’язків і знайомств. Усього списку я не бачив. Настільки я знаю, 20 кандидатів зголосилися самі, ще 20 пропонувалися рекрутинговими агентствами, фірмами, безпосередньо Офісом президента… Мене ніхто не лобіював на цю посаду, я не є зв’язаний з якимсь олігархатом, не є чиїмось в контексті того, що за мною хтось стоїть».

«У області є багато гарячих питань, кожне з них – важливе. Станом на сьогодні є низка термінових – стосуються шахтарів, цинкового заводу, зарплат лікарям… Так, проблема шахтарів та неправильної структури економіки вугільної промисловості існує близько 28 років, а я за один день мушу включитися у роботу. Прошу поставитися з розумінням до цього…».

«Держслужбовці повинні проходити через фільтр громадськості. Я особисто цього не боюся.

«Не маю жодного стосунку до Росії чи іноземних спецслужб. Був Почесним консулом Австрії у Львові. Австрія дружня до України, на цій посаді мені вдалося багато що зробити для нашої держави, цю функцію я виконував 2,5 роки. Так, завдяки консульству до Львова завітав Президент Австрії. Щоб ви розуміли, це був п’ятий візит іноземного президента до нашого міста. Над цим варто працювати, бо це є мало… Це єдиний мій зв’язок з іноземною державою, мене перевіряли як служби безпеки України, так і Австрії. Вони дали довідку, що зі спецслужбами я не зв’язаний».

«Уявіть собі, що ви другий день на роботі, а у вас запитують, а які у тебе плани на завтра, на тиждень, на місяць, а що ти думаєш про шахтарів, лікарів, тощо? Дайте час розібратися. Є департаменти, які добре працюють, де гарно сформовані кадри, а є розвалені, де нема керівників та працівників. Що з ними робити?! Я зараз маю кілька блоків питань, над якими працюю. Перший – нагальний: це шахтарі, лікарі, тобто те, де ситуація «горить», і де потрібно діяти. Кожна проблема – важлива. Є блок перелічених питань, а є середньострокові та довгострокові…»

Дуже хочу зробити аудит Львівської ОДА. В першу чергу по конкретних напрямках в управліннях, департаментах та інших службах, які працюють при облдержадміністрації. Не для того, щоб когось покарати, звільнити, а щоб зрозуміти, як та чи інша структура працює, які є зауваження та рекомендації для покращень…Із допомогою Громадської ради, громадськості та експертів по профільних напрямках напрацьовуватимуться думки та пропозиції. Я не є експертом в усіх питаннях…Тому такі робочі групи видаватимуть звіти по конкретному департаменту, управлінню. Ми будемо проходити по усіх них і реагувати.

«В мене є один життєвий принцип: «Не брехати». Але у разі чогось, пробачте мою прямолінійність. Якщо я вважаю, що ваша ідея є некоректна, недопрацьована, я про це скажу. Це моє бачення, як юрист я завжди готовий з вами подискутувати. Якщо вам вдасться переконати мене, що вона допрацьована і має експертну думку, тоді працюватимемо далі, якщо ні – тоді її варто переробляти».

Чому я сумнівався щодо цієї посади? Поставте себе на моє місце. Вам телефонують і кажуть завтра очолювати Львівську ОДА. А у вас наче все в порядку: знаєтесь на своїй специфіці роботи, є сім’я, діти… Відтак перша думка – відмовитися. Це не просто вийти зі зони комфорту, це наче тебе викинули з літака без парашута і ти якось летиш. Є звернення, нагальні проблеми… Але найбільше у тому всьому мене нервує сотня нарад в день… Ми максимально намагатимемося це «обрубувати», змінювати системи по нарадах, тому що дуже багато непотрібних розмов, а має бути чітка структура.