Пенсіонерка викупила віллу на Тернопільській за 5,7 мільйона гривень

69-річна львів’янка Любов Лучечко придбала пам’ятку архітектури на вул. Тернопільскій, 15 за 5,7 мільйона гривень. Відповідні результати аукціону опубліковані у системі Prozorro.Продажі, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На торгах, які відбулися 2 липня, продавали нежитлові приміщення підвалу та першого поверху загальною площею 203,2 кв м на вул. Тернопільській, 15. Стартова ціна об’єкта становила 5 687 892 гривень.

Зазначимо, що одноповерховий цегляний будинок №15 на вул. Тернопільській є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його спорудили на початку ХХ століття.

На торги подалися два учасники: Тарас Піховський, що запропонував за віллу 5 687 892 гривні, тобто її стартову ціну, а також Любов Лучечко, яка готова була віддати 5 745 777 гривень.

Переможцем аукціону стала саме Любов Лучечко, яка запропонувала більшу суму за будинок на вул. Тернопільській, 15. Зараз управління комунальної власності Львівської міськради готується підписати з нею договір.

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Як з’ясував Львівський портал, 69-річна Любов Лучечко із лютого 2018 року живе на вул. Тернопільській, 15, про що свідчить реєстрація її місця проживання.

Жодної іншої інформації про жінку віднайти не вдалося.

Додамо також, що на фасаді вілли збережене скульптурне зображення гербу родини Андрейовських, яка колись тут мешкала. Після війни у будинку розмістили військкомат, потім – ЖЕК «Новий Львів», котрий у 2010-х роках став частиною ЛКП «Житловик-С».

Дотепер будівля на вул. Тернопільскій, 15 перебувала на балансі Агенції ресурсів Львівської міськради. Рішення про продаж цього будинку сесія міськради Львова прийняла на початку 2019 року.

Як повідомляв Львівський портал, продавати майно через електронні торги в системі Prozorro у Львові почали у червні 2018 року. Відтоді місто на цьому заробило вже 292 мільйони гривень.

Торік за продажем комунального майна у системі Prozorro Львів посів перше місце серед українських міст, заробивши 138 млн грн. Цього року найдорожчим об’єктом, який продала міська рада, стала кам’яниця на площі Ринок, 38. Цю нерухомість придбала новостворена київська фірма за 56 млн грн.

Втім незабаром міська рада планує побити свій рекорд із продажу елітного майна у центрі Львова. Вже наприкінці липня відбудеться аукціон, на якому продаватимуть чергове приміщення площею майже 1000 кв м на площі Ринок. Його стартова ціна складає майже 95 мільйонів гривень.