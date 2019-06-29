Мерія продає пам’ятку архітектури на Новому Львові майже за 6 мільйонів

Львівська міська рада виставила на продаж будинок на вул. Тернопільській, 15, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. Про це йдеться на Prozorro.продажі, передає Львівський портал.

На торгах, які відбудуться 2 липня, продаватимуть нежитлові приміщення підвалу та першого поверху загальною площею 203,2 кв м на вул. Тернопільській, 15. Стартова ціна об’єкта становить 5 687 892 гривень.

Зазначимо, що одноповерховий цегляний будинок №15 на вул. Тернопільській є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його спорудили на початку ХХ століття.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На фасаді вілли збережене скульптурне зображення гербу родини Андрейовських, яка колись тут мешкала. Після війни у будинку розмістили військкомат, потім – ЖЕК «Новий Львів», котрий у 2010-х роках став частиною ЛКП «Житловик-С».

Зараз будівля на вул. Тернопільскій, 15 перебуває на балансі Агенції ресурсів Львівської міськради. Рішення про продаж цього будинку сесія міськради Львова прийняла на початку 2019 року.

Як повідомляв Львівський портал, продавати майно через електронні торги в системі Prozorro у Львові почали у червні 2018 року. Відтоді місто на цьому заробило вже 292 мільйони гривень.

Торік за продажем комунального майна у системі Prozorro Львів посів перше місце серед українських міст, заробивши 138 млн грн. Цього року найдорожчим об’єктом, який продала міська рада, стала кам’яниця на площі Ринок, 38. Цю нерухомість придбала новостворена київська фірма за 56 млн грн.

Втім незабаром міська рада планує побити свій рекорд із продажу елітного майна у центрі Львова. Вже наприкінці липня відбудеться аукціон, на якому продаватимуть чергове приміщення площею майже 1000 кв м на площі Ринок. Його стартова ціна складає майже 95 мільйонів гривень.