Львів’яни зможуть самостійно обирати перевізника, який вивозитиме сміття з-під будинку

До серпня Львівська міська рада планує провести конкурс перевізників і визначити фірми, які надалі вивозитимуть відходи. Водночас на львів’ян чекатимуть нововведення: ОСББ та мешканці будинків, що перейшли на самоуправління, зможуть самостійно обирати ту сміттєву компанію, яка їх найбільше влаштовує за ціною чи якістю послуг. Про це сьогодні, 1 липня, під час брифінгу повідомив заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

Якщо дотепер перевізник обслуговував всіх споживачів на конкретній території ЛКП, то після завершення цього конкурсу львів’яни, які живуть у будинках ОСББ чи перейшли на самоуправління, зможуть самі обирати компанію, яка вивозитиме їхнє сміття.

«Як це буде діяти? Якщо перевізник виграє право вивозити сміття на певній території, то він вивозитиме сміття і з тих будинків, які ще перебувають на балансі ЛКП і ЖЕКів. Але ті будинки, які списані, тобто ОСББ або ті, що перейшли на самоуправління, зможуть самі вибирати перевізника і підписувати з ним договір. Зараз у Львові із балансу ЛКП списано вже 45% житлових будинків, і цей процес ще триває», – пояснив Сергій Бабак.

Укладати договір із бажаним перевізником має право голова ОСББ, особа, якій мешканці надають таке право, або управляюча компанія.

Після конкурсу перевізників також по-новому формуватимуть тариф на вивезення сміття. Він залежатиме безпосередньо від кількості вивезених з-під будинку відходів, а не від площі квартири львів’ян.

«Вартість утилізації сміття буде виставлятись по факту, тобто залежатиме від того, скільки з майданчика забрали сміття, але цей об’єм має бути не більшим від встановленої норми накопичення. Наприклад, забрали відходи з конкретного майданчика, зважили їх і порахували на кількість мешканців у будинку… Зараз все буде приведено до того, що кожен мешканець буде платити за себе, за своє сміття. Тому вартість вивозу кожного місяця може бути різною, бо люди можуть продукувати сміття у різних об’ємах», – зауважив Сергій Бабак.

За його словами, нові норми накопичення сміття вступили в дію вже від сьогодні, 1 липня. Згідно з ними, на одного львів’янина в рік припадає 1,99 тонни відходів, а це, як наголосив Сергій Бабак, менше, ніж в інших містах України. Тому посадовець запевнив, що тариф на вивезення ТПВ суттєво не збільшиться.

«Відповідно до законодавства, норми накопичення сміття потрібно переглядати раз на п’ять років. Тому ми виконали вимогу закону. Те, що ми самі щось придумали, що тарифи будуть найбільші в Україні – це неправда. За тією інформацією, яку ми зібрали, встановлена норма накопичення на людину є меншою, ніж в інших містах України. У нас – 1,99 тонни на особу на рік, а, наприклад, в Хмельницькому – 2,35 тонни. Є ще інші міста, де цей показник теж більший. Тому треба дивитись на цифри, а не слухати заяви політиків чи активістів про тариф», – додав Сергій Бабак.

Зазначимо, востаннє тарифи на вивезення відходів у Львові затверджували у 2017 році. Вартість вивезення 1 тонни коштує від 700 до 800 гривень. У неї включений забір і захоронення сміття. Витрати, пов’язані з його доправленням на полігони, перевізникам компенсовує міська рада.

Нещодавно сесія Львівської міськради прийняла ухвалу, якою вирішила підкинути перевізникам додаткові кошти за вивезення сміття. За попередніми даними, щороку на такі виплати потрібно близько 300 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, деякі компанії, які займаються вивозом сміття зі Львова, неодноразово підозрювали у непрозорому використання бюджетних коштів. Так, наприкінці 2017 року Держаудитслужба встановила, що комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс» самовільно розратило 51 млн грн, скерувавши левову частку з них іншим фірмам нібито за вивіз сміття.

А в березні цього року з’ясувалось, що фірми, які займаються махінаціями з ПДВ, надавали свої послуги львівським сміттєвим перевізникам: Львівспецкомунтрансу, ТОВ «Грінера Україна» і ТОВ «АВЕ Львів».