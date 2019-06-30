Супрун розповіла, як із користю для здоров’я їсти ягоди

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун нагадала про користь літніх ягід, а також пояснила, як їх правильно готувати, зберігати та якими дозами їсти. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Львівський портал.

«Ягоди – це не просто їжа, а функціональна їжа, тобто така, що допомагає знизити ризики чи полегшити перебіг якихось захворювань. Зокрема, завдяки антоціанам та вітамінам ягоди мають антиоксидантні, протимікробні, протизапальні і нейро- та кардіопротекторні властивості. А недостатнє споживання фруктів та ягід нещодавно визнали однією з причин передчасної смертності», – пояснила Уляна Супрун.

За її словами, компоненти, притаманні всім ягодам, корисні першочергово для здоров’я судин: вони сприяють їхньому розширенню і пониженню тиску, пригнічують розвиток атеросклерозу. Чорна смородина, до прикладу, містить ті ж речовини, що й деякі ліки від депресії. Малина на 15% зменшує ризик серцево-судинних хвороб, втім для цього слід їсти принаймні 200 г ягід щодня.

Як їсти ягоди та фрукти з максимальною користю для здоров’я:

Включіть ягоди до свого щоденного раціону.

Доросла людина має з’їдати 300-400 г ягід щодня. Вітамін С, що міститься в ягодах, –водорозчинний, тому коли його концентрація в крові сягає порогового значення, нирки починають його виводити. Решта біологічно активних сполук також виводиться нирками і не накопичується.

Отже, додаткової користі від переїдання ягід немає – лише задоволення. Але і не нарікайте, якщо болить живіт, адже ягоди багаті на клітковину, її близько 2-6%. Тож якщо ви з’їли кілограм черешень чи полуниці, то спожили денну норму розчинних і нерозчинних рослинних волокон.

2. Полощіть рот водою після споживання ягід чи фруктів.

Вони кислі, а це може нашкодити емалі зубів. Ягоди мають меншу кислотність і не так агресивно псують емаль, як це роблять кислі екзотичні ананас чи манго. Але все одно з допомогою полоскання можна зменшити шкоду для зубів.

3. Купуйте та збирайте ягоди вранці та тримайте в холодильнику.

Низькі температури перешкоджають псуванню ягід та руйнації біологічно активних сполук. Якщо ягоди знебарвилися, вони втратили користь.

4. Замочуйте ягоди та фрукти в розчині соди.

Це потрібно для зменшення вмісту пестицидів, якими обробляють ягоди при вирощуванні і транспортуванні. Потрібно взяти дві чайні ложки соди і розчинити в літрі води. Навіть якщо ви впевнені, що ягоди нічим не були оброблені, їх все одно варто помити, бо на них можуть жити бактерії з рук людей, які їх збирали чи фасували.

5. Потримайте кісточкові в концентрованому розчині солі.

Так білі хробачки (личинки вишневої мушки Rhagoletis cerasi), що жили у вишні чи черешні, покинуть плід і загинуть в солоній воді, а ви їх просто злиєте.

6. Поєднуйте ягоди із жирами.

Це потрібно для поглинання в кишківнику жиророзчинних вітамінів. Жовтогарячі пігменти, що ховаються за чорною шкіркою смородини, а також забарвлюють моркву, гарбуз, обліпиху – це про-вітамін А.

Вітамін Е, присутній в ягодах, буде краще засвоюватися в присутності жирів. Ви, мабуть, одразу подумали про морозиво з малиною. Але є і більш здорові поєднання ягід та жирів. Наприклад, соус із малини чи порічок і жирна риба, печінковий паштет і ягідний мармелад, чи поєднання йогурту чи сметани, какао, тахіні і ягід. Тахіні (тхіна) – це перемелене у воді насіння кунжуту – цінне джерело кальцію, амінокислот та жирів. Какао також містить корисні жири та поліфенольні сполуки, корисні для здоров’я серця і мозку. Корисне має бути смачним.

7. Готуйте морси, а не компоти.

Для цього треба просто розтовкти ягоди і залити водою. Користь такого напою – у збереженні вітамінів і швидкості приготування. Але і псується він швидше, ніж узвар, зважайте на це.

8. Заморожуйте, а не варіть варення.

Ягоди і фрукти слід їсти весь рік. І заморожування – це потрійний виграш, адже ви не збільшуєте споживання доданих цукрів, не руйнуєте вітамін С тривалим нагріванням, і не витрачаєте час на кухні.

В ідеалі ягоди слід помити, перебрати, висушити, розкласти на деко і заморозити. Потім перекласти в пакети чи контейнери і зберігати далі в морозилці. Також можна зробити пюре з чистих ягід і розкласти по контейнерах. Якщо ви купили заморожені ягоди, промийте їх перш ніж їсти, чи прогрійте кілька хвилин.

9. Їжте разом із насінням та шкірками.

Саме цілі ягоди та фрукти, а не соки, є найкорисніші. Фруктові соки надто солодкі, позбавлені клітковини і мають надто кислу реакцію, тому краще від них відмовитися.

У шкірках багато антоціанів, м’якоть насіння багата на клітковину, а насіння запобігає закрепам.

А ось ковтати, тим більше розжовувати вишневі, черешневі чи сливові кісточки не треба. Вони містять речовину амігдалін, що перетворюється на отруйний цианід. Випадково проковтнута кісточка вишні не страшна, але краще бути обережним.