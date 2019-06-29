Супрун розповіла, як вберегтися від кліщів

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, як вберегтися від кліщів під час відпочинку на природі, а також як діяти, якщо він таки встиг вас укусити. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Львівський портал.

Укус кліща не завжди можна помітити, адже тварина виділяє анестезуючу рідину, яка робить момент укусу практично безболісним. За декілька годин на місці укусу виникає почервоніння, свербіж, а сам кліщ стає більшим.

Кліщі можуть присмоктуватися до шкіри на будь-якій частині тіла, але зазвичай їх виявляють у районі пахв, паху, задньої частини колін, всередині пупка, а також навколо вух і талії.

За словами Уляни Супрун, найкращим захистом від кліщів є максимально закритий одяг. На відпочинок у парку чи лісі варто подбати про те, щоб руки, ноги та голова були закриті тканиною. При цьому бажано обирати світлі речі, оскільки на їхньому фоні легше помітити кліща.

«Не забувайте повторно використовувати засоби захисту від кліщів (спреї, мазі), якщо довго перебуваєте на природі. Коли повертаєтесь додому, оглядайте себе, близьких, дітей та домашніх улюбленців. Особливу увагу приділіть ділянкам, вкритим волоссям. Одяг, у якому відпочивали на природі, відразу виперіть, а речі, які брали з собою, огляньте», – пояснила Уляна Супрун.

За її словами, не всі кліщі є носіями хвороб. Проте деякі з них можуть переносити кліщовий бореліоз (хворобу Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт та марсельську гарячку. Такі загрози важливо виявити вчасно, адже хвороба Лайма добре піддається лікуванню на ранніх стадіях. Крім того, чим менше кліщ був на тілі, тим менший ризик заразитися.

Зазвичай процес зараження триває від 24 до 36-48 годин, але інкубаційний період хвороби може бути і значно довшим. Симптоми хвороби Лайма не завжди проявляються відразу, тому варто певний час після видалення стежити за самопочуттям.

На які симптоми варто звертати увагу:

підвищення температури

біль у тілі

втома

характерне почервоніння колами (еритема), що нагадує стрілецьку мішень.

Що робити, якщо після відпочинку на природі ви все ж «принесли на собі» кліща та вчасно помітили це:

Звернутися до найближчого травмпункту. Там кліща видалять, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо не маєте такої можливості, спробуйте витягнути кліща самостійно. Для цього потрібно повільно тягнути його, розхитуючи пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку варто закріпити найближче до шкіри. Після того, як кліща видалено, змастіть це місце антисептичним розчином.

Якщо частина кліща залишилася всередині, його необхідно видалити голкою, обробленою антисептиком.

Пам’ятайте, що неправильне видалення кліща наражає на небезпеку постраждалого. Якщо розчавити інфікованого кліща, то борелії з вищою імовірність потраплять до рани.

Також не варто використовувати «народні методи»: покривати кліща лаком для нігтів або намагатися «задушити» його олією.

«Нести кліща на дослідження до лабораторії не потрібно, як і терміново здавати аналізи. Але якщо вкусив кліщ, треба обов’язково звернутися до лікаря. І вже разом із ним визначати подальший план дій. За потреби лікар призначить профілактичний курс антибіотиків», – додала Супрун.