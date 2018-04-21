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Львівська міськрада продасть на аукціоні три приміщення на площі Ринок

Олена Карп'юк

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Львівська міськрада на останній сесії погодила продаж на аукціоні комунальних приміщень на пл. Ринок, 19, 20, 21. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Об’єкти приватизації розміщені у підвалі та на першому поверсі, їхня загальна площа становить 945,1 м²:

406,1 м² – пл. Ринок, 19;

419,3 м² – пл. Ринок, 20;

119,7 м² – пл. Ринок, 21.

Як йдеться у пояснювальній записці управління комунальної власності Львівської міськради, виставлення цих комунальних об’єктів на аукціон погодила комісія з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади Львова.

Всі ці приміщення сьогодні є вільні і перебувають на балансі ЛКП «Старий Львів».

Водночас директорка управління комунальної власності Інна Свистун зауважила, що раніше у приміщеннях на площі Ринок, 19-21 була розміщена арт-ресторація «Під Левом».

Попередній орендар приміщень, ТзОВ «Краківський ринок», порушував умови договорів та мав заборгованості за оренду. Через це управління комунальної власності неодноразово зверталось до суду щодо розірвання договорів.

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