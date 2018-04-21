Львівська міськрада продасть на аукціоні три приміщення на площі Ринок

Львівська міськрада на останній сесії погодила продаж на аукціоні комунальних приміщень на пл. Ринок, 19, 20, 21. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Об’єкти приватизації розміщені у підвалі та на першому поверсі, їхня загальна площа становить 945,1 м²:

406,1 м² – пл. Ринок, 19;

419,3 м² – пл. Ринок, 20;

119,7 м² – пл. Ринок, 21.

Як йдеться у пояснювальній записці управління комунальної власності Львівської міськради, виставлення цих комунальних об’єктів на аукціон погодила комісія з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади Львова.

Всі ці приміщення сьогодні є вільні і перебувають на балансі ЛКП «Старий Львів».

Водночас директорка управління комунальної власності Інна Свистун зауважила, що раніше у приміщеннях на площі Ринок, 19-21 була розміщена арт-ресторація «Під Левом».

Попередній орендар приміщень, ТзОВ «Краківський ринок», порушував умови договорів та мав заборгованості за оренду. Через це управління комунальної власності неодноразово зверталось до суду щодо розірвання договорів.