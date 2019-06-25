Почесні громадяни Львова вимагають заборонити продаж алкоголю у МАФах

Почесні громадяни Львова скерували міському голові Андрію Садовому відкритого листа, в якому виступили проти продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв у МАФах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як йдеться у зверненні, лише твереза нація може зберегти свободу та незалежність і збудувати гідну економіку та культуру.

«Просимо вас підтримати обмеження торгівлею алкоголем в малих архітектурних формах на території міста Львова, залучаючи до цього усі можливі повноваження, надані вам законодавством. Жоден бізнес, жодна політична доцільність чи хитромудрий компроміс не є вартий життя, здоров’я та безпеки людини, яка стає легкодоступною здобиччю для алкоголю.

Це неправда, що антиалкогольні заходи не мають результату — світ, а також Галичина початку минулого століття пам’ятають, коли активна боротьба з алкоголізацією суспільства давала феноменальні результати», – мовиться у листі.

Також зазначається, що алкоголізм став національною епідемію нашої країни.

В Україні нараховується близько 700 тисяч залежних від алкоголю громадян, спиртне масово вживають підлітки. Переважна кількість злочинів та правопорушень здійснюється в стані алкогольного сп’яніння. А в той самий час у Сполучених Штатах оштрафують кожного, хто в публічному місці стоятиме з відкритою пляшкою пива!

Тому жоден аргумент не переконає нас у тому, що для відсутності обмеження продажу спиртного є якісь вагомі причини. Вони можуть бути аргументованими, але по своїх наслідках вони — антидержавницькі та антигуманні. Ми повинні зробити хоч щось, аби розчавити голову «зеленому змієві», який безжально та смертельно жалить українців», – зазначено в листі.

Як відомо, 4 квітня 2019 року сесія міської ради прийняла ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова мали припинити реалізацію алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом з 1 травня 2019 року.

Після цього підприємці вийшли на протест проти заборони продажу алкоголю та пива у кіосках. Вони переконані, що міська рада обмежує їхнє право на такий вид торгівлі, а натомість діє в інтересах великого бізнесу.

Згодом у мерії пояснювали, що такі обмеження ввели виключно заради пропагування здорового способу життя та зменшення рівня злочинності у Львові. Відтак посадовці порадили власникам МАФів перепрофілювати свій бізнес.

Вже 23 травня депутати прийняли рішення відтермінувати дію ухвали, прийнятої 4 квітня.

Додамо, що під час зустрічі із власниками МАФів 19 червня у мерії вдалося досягти компромісу. Відтак шляхом створення робочої групи домовилися напрацювати перелік дій задля врегулювання ситуації із продажем алкоголю у тимчасових спорудах.