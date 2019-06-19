Мерія хоче відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивезення сміття зі Львова

Львівська міська рада збирається затвердити програму відшкодування додаткових витрат за вивезення сміття. Відповідну ухвалу депутати розглядатимуть під час сесії у четвер, 20 червня, повідомляє Львівський портал.

Як вказано у пояснювальній записці до проекту ухвали, щороку Львів продукує понад 250 тисяч тонн відходів. Після закриття Грибовицького звалища сміття з міста довелось вивозити на полігони, розташовані у різних частинах України. Через це у перевізників виникли додаткові витрати, які нібито не враховані у чинних тарифах.

«Це призводить до збитковості підприємств, несвоєчасну сплату податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, несплату за енергоресурси, які використовуються для надання послуг, неспроможності підприємства якісно та своєчасно надавати послуги на території Львова. У зв’язку з цим виникає гостра потреба у відшкодуванні виконавцям послуг із вивезення побутових відходів додаткових витрат на їхнє перевантаження та вивезення», – йдеться у документі.

Відтак у Львівській міськраді пропонують кожних десять днів відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивезення сміття. Для цього підприємства мають подати у департамент з питань поводження з відходами відповідні розрахунки та акти. Кошти мають перераховувати перевізникам протягом семи днів після того, як вони подали всю необхідну документацію.

При цьому сміттєвий департамент має право вимагати від перевізників додаткові документи, які підтверджують факт вивезення відходів. Це, зокрема, договори з третіми особами, акти виконаних робіт, дорожні листи чи карти GPS-маршрутів.

Кошти на відшкодування додаткових витрат перевізникам закладатимуть щороку у бюджеті Львова. Про те, скільки потрібно грошей на такі виплати, наразі нічого не відомо.

Зазначимо, що деякі компанії, які займаються вивозом сміття зі Львова, неодноразово підозрювали у непрозорому використання бюджетних коштів. Так, наприкінці 2017 року Держаудитслужба встановила, що комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс» самовільно розратило 51 млн грн, скерувавши левову частку з них іншим фірмам нібито за вивіз сміття.

А в березні цього року з’ясувалось, що фірми, які займаються махінаціями з ПДВ, надавали свої послуги львівським сміттєвим перевізникам: Львівспецкомунтрансу, ТОВ «Грінера Україна», ТОВ «АВЕ Львів».

Як повідомляв Львівський портал, після того, як влітку 2017 року Львівська ОДА перебрала на себе «сміттєві повноваження», міська рада Львова зобов’язалась перерахувати в обласний бюджет 450 млн грн за вивезення відходів зі Львова.

Як звітували у Львівській ОДА, у 2017 році зі Львова вивезли 119 тисяч тонн сміття, на що використали 102 млн грн. У 2018 році на вивезення 253 тисяч тонн відходів скерували 193 млн грн та навіть зекономили 155 млн грн. Ці гроші адміністрація скерувала на розвиток районів Львівщини.