Експертна група закликала президента не ревізувати мовний закон

Експертна група з питань мовної політики закликала президента, Кабмін, Раду, місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також політичні партії та політиків, які беруть участь у передвиборчій кампанії, консолідувати свої зусилля задля успішної імплементації мовного закону та утриматися від дій, що можуть знівелювати реалізацію закону або призвести до його ревізії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зауважимо, що 18 червня під головуванням віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка відбулося засідання Експертної групи з питань мовної політики.

«Сьогодні ми є свідками і учасниками неоднозначних дискусій, які розгортаються у ЗМІ щодо закону України про функціонування української мови як державної. Тривожні заяви та ревізіоністські заклики щодо цього закону лунають від представників оточення президента. У зв’язку з цим є дуже серйозна небезпека чергового реваншу у цій сфері та «відкату» назад. Тому ми маємо зробити все від нас залежне, щоб норми закону запрацювали в повному обсязі і мали незворотній характер», – сказав Павло Розенко, відкриваючи засідання.

Серед першочергових кроків, які мають бути здійснені вже до 23 липня, Павло Розенко назвав, зокрема, подання пропозицій щодо складу Національної комісії зі стандартів державної мови та кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

«Від сьогодні всі члени експертної групи, які представляють відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади, мають ще більш активно включитися у процес реалізації закону, більше того – необхідно пришвидшити реалізацію деяких передбачених ним положень», – наголосив він.

Віце-прем’єр-міністр закликав усі органи державної влади та місцевого самоврядування долучитися до проведення широкої інформаційної кампанії щодо роз’яснення норм закону. «Тільки донесення правдивої інформації щодо норм закону дасть можливість об’єднати усіх громадян України, не допустити реваншу та протидіяти інформаційним маніпуляціям політиканів, які вчергове, штучно роздмухуючи мовне питання, рвуться до влади», – підкреслив він.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня, за нього проголосували 278 народних депутатів. 15 травня закон підписав Президент Петро Порошенко.

Також раніше народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.