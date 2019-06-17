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Через масове отруєння в кафе у Кам’янці-Бузькій поліція відкрила кримінал

Наталя Дуляба

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння людей в одному з кафе Кам’янки-Бузької. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

«В медичні заклади Кам’янка-Бузької та Львова звернулися більше десяти громадян віком від 14 до 45 років, у яких медики діагностували харчову токсикоінфекцію в стані середньої ступеня важкості. Встановлено, що вони відпочивали в одному із місцевих кафе», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, яке передбачає ця стаття, – обмеження волі до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють точну кількість потерпілих та всі обставини події, призначено ряд експертиз.

Як повідомляв Львівський портал, протягом 16-17 червня до лікарні потрапили 14 людей, які харчувались в ресторані «Озон» у Кам’янці-Бузькій. Серед них є одна дитина. Стан потерпілих  – середньої важкості.

Нагадаємо, нещодавно 44 людини отруїлися в кафе«Червона рута», що на Сихові, під час святкування весілля. Згодом кількість постраждалих зросла до 55 осіб. Через масове отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. А заклад харчування закрили до 24 червня.

Під час перевірки «Червоної рути» працівники Держпродспоживслужби та лабораторного центру МОЗ України виявили низку порушень. Детальніше про них читайте тут.

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