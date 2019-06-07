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Працівники двох шахт на Львівщини оголосили страйк через борги із зарплати

Вероніка Рой

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Гірники шахт «Степова» та Межирічанська» оголосили страйк через заборгованість із заробітної плати. Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

 

«На підприємстві відбулися загальні збори за участю адміністрації, профспілок і трудового колективу, на якому було прийнято рішення – підтримати ініціативу щодо проведення страйку. Наразі шахта «Степова» повністю не працює, до гірників 4-ї зміни, долучилася й 1-ша зміна. Колектив шахти «Степова» приєднався до акції протесту гірників шахти «Межирічанська», які розпочали страйк вчора з 3-ї зміни», – написав Михайло Волинець.

За його словами, вимоги шахтарів лишають незмінними – погашення заборгованості із заробітної плати.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. До прикладу, платню за грудень їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого.

На початку лютого шахтарі вкотре влаштували пікет під стінами Львівської ОДА і вимагали виплатити їм зароблені гроші. Також гірники простестували у Львові торік у листопаді. А в грудні страйк оголосили й працівники шахти «Лісова».

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. Нещодавно очільник ЛОДА Олег Синютка заявив, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Також 15 травня кілька сотень шахтарів держпідприємства «Львіввугілля» вийшли на акцію протесту біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості у Києві.

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.

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