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Депутати Львівської міськради ухвалили рішення, яке дає старт рекультивації Грибовицького сміттєзвалища

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 6 червня, на сесії Львівської міської ради депутати затвердили документацію з поділу земельної ділянки Грибовицького сміттєзвалища та її передачу компанії, яка займеться дегазацією. «За» відповідну ухвалу проголосували 42 депутати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

«Завдяки цьому рішенню тепер є усі юридичні підстави розпочинати дегазацію Грибовицького сміттєзвалища. Компанія інвестор виконала всі зобов’язання перед містом і тепер вона зобов’язана почати роботи зі спорудження системи дегазації, встановлювати обладнання та запуску системи. Для підготовки та запуску обладнання знадобиться приблизно два місяці», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

На фото – система дегазації

Як повідомляв Львівський портал, цього літа компанія «Кліар Енерджі» розпочне будівництво системи дегазації Грибовицького сміттєзвалища.

Раніше міськрада Львова заявила, що Львівська облдержадміністрація затягує погодження проекту рекультивації Грибовицького полігону.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року посадовці міськради Львова провели у селі Малехів громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля проекту комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Однак місцеві мешканці участі у слуханнях не брали.

Як повідомляв Львівський портал, тендер на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища мали оголосити ще до кінця 2018 року, втім цього так і не сталось.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто орієнтовно у 2023 році. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Додамо також, нещодавно Львівська ОДА звернулась до СБУ, аби та надала правову оцінку проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

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