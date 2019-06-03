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Міськрада Львова заявляє, що ЛОДА затягує погодження проекту рекультивації Грибовицького полігону

Вероніка Рой

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15 березня цього року міськрада Львова надіслала до Львівської ОДА на погодження комплексний проект рекультивації Грибовицького полігону, як це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 560. Однак більше двох місяців від ЛОДА нема погодження цього проекту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«До проекту ми додали копію експертного висновку і копію висновку з оцінки впливу на довкілля. Маємо позитивні висновки і проект рекомендований до затвердження у встановленому порядку. Відповідно, згідно з законодавством, проект ЛОДА мала б погодити протягом 5 робочих днів. Станом на сьогодні, 3 червня, ми не отримали від ЛОДА ні погодження проекту, ні жодних зауважень до нього. Натомість 4 квітня на сайті ЛОДА було розміщено повідомлення про те, що Львівська ОДА звернулась в СБУ щодо надання правової оцінки проекту рекультивації Грибовицького полігону. Також з тексту повідомлення ми дізналися, що проект надіслано і в Управління захисту економіки Національної поліції

З огляду на те, що до рекультивації полігону потрібно приступати негайно, не отримавши протягом місяця жодної відповіді, ми почали надсилати повторні листи в ЛОДА з нагадуванням про затвердження проекту. Повторні листи в ЛОДА надіслано 17 квітня, 23 квітня, 25 квітня», – заявив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Також він зауважив, що з огляду на відсутність відповідей від ЛОДА і на них, 20 травня міськрада Львова надіслала листа в СБУ з проханням поінформувати про результати розгляду проекту рекультивації Грибовицького полігону, зважаючи на необхідність термінового виконання робіт з рекультивації.

«До листа додали копії повторних листів, скерованих в ЛОДА. Також 28 травня ми скерували аналогічний лист в Управління захисту економіки Нацполіції. Лише 24 травня нам було надіслано лист від Департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА, з інформуванням про те, що ЛОДА звернулася з листами в СБУ і Управління захисту економіки Нацполіції щодо проведення додаткової правової оцінки проекту. У мене виникає питання, яку технічну оцінку проекту рекультивації, в межах своїх повноважень, може надати СБУ та поліція?

Отож, пройшло вже більше як два з половиною місяці, а Львівська ОДА досі не погодила проект. І це не дозволяє нам приступити до практичних кроків з рекультивації полігону. Для проведення цих робіт місто зробило все залежне від нього: пройшли державну експертизу з відкоригованим проектом, отримали позитивний висновок оцінки впливу на довкілля і готові приступати до робіт. Проте втратили вже більше двох місяців через затягування погодження», — наголосив Сергій Бабак.

Зазначимо, раніше міськрада Львова повідомляла, що перший етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища розпочнеться влітку.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року посадовці міськради Львова провели у селі Малехів громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля проекту комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Однак місцеві мешканці участі у слуханнях не брали.

Як повідомляв Львівський портал, тендер на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища мали оголосити ще до кінця 2018 року, втім цього так і не сталось.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто орієнтовно у 2023 році. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Додамо також, нещодавно Львівська ОДА звернулась до СБУ, аби та надала правову оцінку проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

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