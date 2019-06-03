Міськрада Львова заявляє, що ЛОДА затягує погодження проекту рекультивації Грибовицького полігону

15 березня цього року міськрада Львова надіслала до Львівської ОДА на погодження комплексний проект рекультивації Грибовицького полігону, як це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 560. Однак більше двох місяців від ЛОДА нема погодження цього проекту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«До проекту ми додали копію експертного висновку і копію висновку з оцінки впливу на довкілля. Маємо позитивні висновки і проект рекомендований до затвердження у встановленому порядку. Відповідно, згідно з законодавством, проект ЛОДА мала б погодити протягом 5 робочих днів. Станом на сьогодні, 3 червня, ми не отримали від ЛОДА ні погодження проекту, ні жодних зауважень до нього. Натомість 4 квітня на сайті ЛОДА було розміщено повідомлення про те, що Львівська ОДА звернулась в СБУ щодо надання правової оцінки проекту рекультивації Грибовицького полігону. Також з тексту повідомлення ми дізналися, що проект надіслано і в Управління захисту економіки Національної поліції

З огляду на те, що до рекультивації полігону потрібно приступати негайно, не отримавши протягом місяця жодної відповіді, ми почали надсилати повторні листи в ЛОДА з нагадуванням про затвердження проекту. Повторні листи в ЛОДА надіслано 17 квітня, 23 квітня, 25 квітня», – заявив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Також він зауважив, що з огляду на відсутність відповідей від ЛОДА і на них, 20 травня міськрада Львова надіслала листа в СБУ з проханням поінформувати про результати розгляду проекту рекультивації Грибовицького полігону, зважаючи на необхідність термінового виконання робіт з рекультивації.

«До листа додали копії повторних листів, скерованих в ЛОДА. Також 28 травня ми скерували аналогічний лист в Управління захисту економіки Нацполіції. Лише 24 травня нам було надіслано лист від Департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА, з інформуванням про те, що ЛОДА звернулася з листами в СБУ і Управління захисту економіки Нацполіції щодо проведення додаткової правової оцінки проекту. У мене виникає питання, яку технічну оцінку проекту рекультивації, в межах своїх повноважень, може надати СБУ та поліція?

Отож, пройшло вже більше як два з половиною місяці, а Львівська ОДА досі не погодила проект. І це не дозволяє нам приступити до практичних кроків з рекультивації полігону. Для проведення цих робіт місто зробило все залежне від нього: пройшли державну експертизу з відкоригованим проектом, отримали позитивний висновок оцінки впливу на довкілля і готові приступати до робіт. Проте втратили вже більше двох місяців через затягування погодження», — наголосив Сергій Бабак.

Зазначимо, раніше міськрада Львова повідомляла, що перший етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища розпочнеться влітку.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року посадовці міськради Львова провели у селі Малехів громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля проекту комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Однак місцеві мешканці участі у слуханнях не брали.

Як повідомляв Львівський портал, тендер на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища мали оголосити ще до кінця 2018 року, втім цього так і не сталось.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто орієнтовно у 2023 році. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Додамо також, нещодавно Львівська ОДА звернулась до СБУ, аби та надала правову оцінку проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.