У мерії відбулося засідання ініціативної групи щодо безстрокової акції протесту: наметове містечко розберуть

У мерії сьогодні, 4 червня, відбулося перше офіційне засідання ініціативної групи щодо вимог учасників безстрокової акції протесту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як наголосила керівник юридичного департаменту Гелена Пайонкевич, усі питання, які озвучують протестувальники, неодноразово були роз’яснені і в різноманітних інтерв’ю, і у відповідях на запити.

«Всю необхідну інформацію ми надамо і письмово, і розглянемо на комісії, заслухаємо всіх посадових осіб і розглянемо ці питання на сесії. Йдеться про діяльність «Муніципальної варти», питання повернення боргів Львівському автобусному заводу та розгляд петиції стосовно внесення змін до генерального плану, питання Індустріального парку, питання розслідування «афери століття» тощо. Це те, що звучить останнім часом доволі таки часто в ЗМІ. Знову ж таки, неодноразово я особисто і спілкуючись з активістами, і в інтерв’ю надавала відповіді на ці питання, були відповіді на звернення. Ну, але коли є потреба детальніше обговорити, – ми не заперечуємо, ми відкриті до співпраці», – зазначила Гелена Пайонкевич.

Також вона повідомила, що серед їхніх вимог – скликання позачергової сесії Львівської міської ради.

Втім, як наголосила Гелена Пайонкевич, скликати пленарне засідання сесії не є повноваженням працівників виконавчих органів або цієї робочої групи. Також вона нагадала, що у пленарному засіданні, яке розпочалось 23 травня, було оголошено перерву, і його планують продовжити у четвер, 6 червня.

«Я так і не зрозуміла з результатів засідання ініціативної групи, що має розглядатися на цій позачерговій сесії: чи це має бути інформація-звіт посадових осіб чи щось інше. Однак зауважу, що скликати пленарне засідання сесії не є повноваженням працівників виконавчих органів або цієї робочої групи. Нагадаю, в пленарному засіданні сесії було оголошено перерву, відтак його продовження планується на четвер. Але знову ж таки, це міський голова разом із головами фракцій повинні вирішити, яким чином це організувати. Але я так розумію, що активісти вимагають окремого засідання сесії з якимось порядком денним», – розповіла Гелена Пайонкевич.

Як передає «ЗІК», під час засідання начальник штабу національного корпусу Львівщини Святослав Сірий, який виступив спікером всього наметового містечка, заявив, що сьогодні намети розберуть і залишиться лише одна, де львів’яни зможуть залишати свої звернення.

«Нарешті за тиждень часу нас пробують чути. Перші варіанти ми опрацювали. Ми продовжуємо нашу безстрокову акцію, дотримуючись тих вимог, які озвучували раніше. Більша частина наметового містечка сьогодні буде складена, оскільки ми зараз переводимо формат нашої роботи у робочу групу. Ми будемо готувати відповідні питання до сесії 20 числа і розглядати уже у порядку регламенту всі питання, які хвилюють громаду. Ми залишимо намет, де громадяни Львова надалі будуть залишати свої звернення. І якщо ці питання не будуть порушені, якщо їх не розглянуть або розглянуть, але результат буде не прийнятним для громади, то ми будемо анонсувати ще більш масштабнішу та рішучу акцію протесту під Львівською міською радою», – сказав Святослав Сірий.

29 травня пікетувальники виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. Внаслідок сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти», а також очільник департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, якого госпіталізували з травмою селезінки. Того ж дня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства у мерії.

А ще у п’ятницю, 24 травня, активісти зірвали засідання виконавчого комітету та облили фарбою Євгена Бойка й заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа. Через це посадовці написали заяви в поліцію.

Більше деталей про скандал довкола протестів та відставки Андрія Садового читайте у нашому матеріалі «Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива».

Штурм Львівської міської ради також прокоментував народний депутат України Ігор Васюник. На думку нардепа, такі методи дій не припустимі, утім закономірні, адже у Львові за розкрадання комунального майна, дерибану міської землі, непрозорого використанням бюджетних коштів та зловживання чиновниками Львівської міської ради своїми повноваженнями ніхто не поніс реальної відповідальності.

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