ОСТАННІ НОВИНИ

Садовий підвищив посадовця, якого під Ратушею побили активісти

Наталя Дуляба

|

Євген Бойко, який із 2016 року був в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови», офіційно став його очільником. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради, повідомляє Львівський портал.

 

На сайті мерії вказано, що з 28 травня цього року Євген Бойко став директором департаменту «Адміністрація міського голови». До цього три роки поспіль він був в.о. директора.

Розпорядження міського голови Львова про призначення Євгена Бойка директором цього департаменту наразі немає.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Зазначимо, що через радикально налаштованих активістів, які протестують під стінами міськради Львова з 27 травня, Євген Бойко потрапив до лікарні.

Ще у п’ятницю, 24 травня, активісти зірвали засідання виконавчого комітету та облили фарбою Євгена Бойка й заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа. Через це посадовці написали заяви в поліцію.

А вчора, 29 травня, пікетувальники виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. Внаслідок сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти», а також Євген Бойко, якого госпіталізували з травмою селезінки.

У прес-службі міської ради Львівському порталу додали, що медики не відпустили Євгена Бойка, він дотепер перебуває на лікуванні.

«Вчора зранку до протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту “Адміністрація міського голови” Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло. Псевдоактивісти не захотіли слухати посадовців та виламали двері до міської ради. Почалася штовханина та бійка. Псевдоактивісти кинули на землю Євгена Бойка та застосували до нього силу», – йдеться у повідомленні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...