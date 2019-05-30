Садовий підвищив посадовця, якого під Ратушею побили активісти

Євген Бойко, який із 2016 року був в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови», офіційно став його очільником. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради, повідомляє Львівський портал.

На сайті мерії вказано, що з 28 травня цього року Євген Бойко став директором департаменту «Адміністрація міського голови». До цього три роки поспіль він був в.о. директора.

Розпорядження міського голови Львова про призначення Євгена Бойка директором цього департаменту наразі немає.

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Зазначимо, що через радикально налаштованих активістів, які протестують під стінами міськради Львова з 27 травня, Євген Бойко потрапив до лікарні.

Ще у п’ятницю, 24 травня, активісти зірвали засідання виконавчого комітету та облили фарбою Євгена Бойка й заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадія Васьківа. Через це посадовці написали заяви в поліцію.

А вчора, 29 травня, пікетувальники виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. Внаслідок сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти», а також Євген Бойко, якого госпіталізували з травмою селезінки.

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У прес-службі міської ради Львівському порталу додали, що медики не відпустили Євгена Бойка, він дотепер перебуває на лікуванні.

«Вчора зранку до протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту “Адміністрація міського голови” Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло. Псевдоактивісти не захотіли слухати посадовців та виламали двері до міської ради. Почалася штовханина та бійка. Псевдоактивісти кинули на землю Євгена Бойка та застосували до нього силу», – йдеться у повідомленні.