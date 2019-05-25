Львівську малечу кличуть на «Місто професій»

Сьогодні, 25 травня, з 12 до 16 години у львівському парку ім. Івана Франка відбудеться наймасштабніша дитяча подія – «Місто професій». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Головний акцент «Міста професій-2019» – це професії, які пов’язані з технологіями та наукою.

Зазначимо, що вхід на територію дозволено діткам від 3 до 18 років з паспортами, які їм видадуть на заході. Дорослим – лише у супроводі малечі.

Кожному учаснику фестивалю біля входу видадуть карту представлених професій і він «влаштується на роботу». Після короткого майстер-класу від фахівців своїх галузей малеча приступить до «роботи».

Спробувати себе діти зможуть у таких професіях: рятувальник, пожежник, кінолог, вибухотехнік, поліцейський, лікар, соціальний працівник, криміналіст, будівельник, перукар, агроном, ветлікар, діджей, автослюсар, банкір, кухар, актор, модель, кравчиня, «жовтий добродій», етномузиколог, а також у нових професіях – бізнесмен, біржовий трейдер, гейм дизайнер, інженер-енергетик та інші.

У дитячих паспортах будуть з’являтися записи з тими спеціальностями, у яких вони себе спробували. А пізніше вони за це отримають «заробітну плату». Її вони зможуть витратити у крамниці солодощів та подарунків на території містечка.

За словами організаторів, «Місто професій» дружне до всіх, незалежно від віку, статі чи наявності вад. Вперше тут в особливий спосіб буде представлена професія соціального фахівця, адже цьогоріч організатори створили спеціальну інклюзивну зону, у якій дітки з вадами зору та суху, порушеннями опорно-рухового апарату і особливими освітніми потребами зможуть долучитися та бути активними на рівні з однолітками. А допомагати їм у цьому буде відомий український співак, учасник гурту «Піккардійська терція» Славко Нудик.

«Люди, які ходять власними ногами, чують власними вухами та бачать очима, в силу певних обставин, ніколи не задумуються над тим, що поруч є люди, які не можуть ні ходити, ні чути, ні бачити. Однак вони хочуть мати доступ до тих благ цивілізації, як і всі решта. Тому цьогоріч наші маленькі гості матимуть змогу відвідати виставу Першого українського театру із допомогою аудіодискриптора», – зауважила очільниця Українського товариства сліпих Оксана Потимко.