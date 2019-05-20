Що робити, якщо ви контактували з людиною, хворою на кір? Поради від Супрун

Якщо вам довелося контактували з людиною, що захворіла на кір, не потрібно панікувати і займатися самолікуванням. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, повідомляє Львівський портал.

Кір швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Відтак спілкування та перебування в одному приміщенні із хворим на кір – це прямий контакт із джерелом інфекції. Більше того, вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Вірус кору найбільш небезпечний від моменту появи перших симптомів у хворого і до закінчення періоду висипання. Людина стає заразною приблизно через 10 днів після інфікування.

Як діяти у випадку контакту з хворим на кір дорослим:

Перше і головне: вакцинуватися якомога швидше. Будь-які вікові обмеження для вакцинації тепер скасовані, тож зробити щеплення безоплатно можуть і діти, і дорослі будь-якого віку. Для цього зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Якщо у вас немає імунітету від кору, то найкраще щеплення зробити у перші три дні від моменту контакту із хворим. Наразі його можна зробити лише в комунальних закладах охорони здоров’я. Але вже з літа безкоштовно вакцинуватися можна буде і в приватних медичних закладах, і у лікарів-ФОПів, які уклали договір із Нацслужбою здоров’я.

Як діяти у випадку, якщо контактною особою є дитина:

Дитина до 1 року . Діти такого віку ще не мають щеплення проти кору (перша вакцина проти кору передбачена у 12 місяців). Тому потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра і зробити щеплення. МОЗ своїм наказом дозволило вакцинувати дітей від 6 місяців, якщо вони контактували з хворим на кір.

. Діти такого віку ще не мають щеплення проти кору (перша вакцина проти кору передбачена у 12 місяців). Тому потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра і зробити щеплення. МОЗ своїм наказом дозволило вакцинувати дітей від 6 місяців, якщо вони контактували з хворим на кір. Дитина 1-5 років . Якщо вона не була щеплена проти кору, то слід негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра, отримати одну дозу КПК якомога швидше, бажано в перші три дні (72 години) від моменту контакту. Якщо минуло більше ніж 72 годин від контакту, щеплення все одно рекомендовано, оскільки воно може полегшити перебіг хвороби. Якщо дитина вже має одне щеплення проти кору, потрібно просто повідомити лікаря про контакт. Одна доза вакцини КПК захищає від захворювання до 6 років.

. Якщо вона не була щеплена проти кору, то слід негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра, отримати одну дозу КПК якомога швидше, бажано в перші три дні (72 години) від моменту контакту. Якщо минуло більше ніж 72 годин від контакту, щеплення все одно рекомендовано, оскільки воно може полегшити перебіг хвороби. Якщо дитина вже має одне щеплення проти кору, потрібно просто повідомити лікаря про контакт. Одна доза вакцини КПК захищає від захворювання до 6 років. Дитина від 6 років і старша. Якщо не була щеплена проти кору, то потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря чи педіатра, отримати одну дозу КПК в перші три дні від моменту контакту. Потім не раніше, ніж через місяць слід отримати другу дозу вакцини. Якщо дитина має одне щеплення проти кору, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра й отримайте другу дозу КПК. Якщо в дитини є два щеплення проти кору, потрібно просто повідомити лікаря, адже вважається, що дві дози КПК дають захист від хвороби.

Якщо ж ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень, потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря чи педіатра та ввести вакцину.

Пам’ятайте, щеплення – єдиний дієвий спосіб захиститися від кору. Всі області України повністю забезпечені вакцинами КПК (проти кори, паротиту та краснухи), які виготовляють у Бельгії та США.

Перевірити наявність вакцин у регіоні можна тут, а переглянути Календар профілактичних щеплень – тут.

Фото: prm.ua