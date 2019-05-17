У мерії пояснили, чому у Львові процвітає гральний бізнес

Сьогодні, 17 травня, на виконкомі Львівської міської ради керівник юридичного департаменту Гелена Пайонкевич розповіла, чому у Львові процвітає гральний бізнес та чому цю проблему неможливо врегулювати на законодавчому рівні. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За словами Гелени Пайонкевич, незважаючи на Закон «Про заборону грального бізнесу» в Україні досі діє чимало гральних закладів.

«На сьогодні в Україні жодний суб’єкт господарювання не має діючих ліцензій на проведення господарської діяльності з випуску та проведення лотерей. Зокрема, в Української національної лотереї термін ліцензії закінчився у першому кварталі 2014 року», – зазначила Гелена Пайонкевич.

Як попри Закон України «Про заборону грального бізнесу» підприємцям вдається відкривати стільки гральних закладів?

Гелена Пайонкевич пояснює, що Українська національна лотерея та інші оператори ринку лотерей продовжують здійснювати свою діяльність посилаючись на норми ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про державні лотереї» та роз’яснення Міністерства юстиції. Адже станом на сьогодні жодним регулятором не прийнято ліцензійних умов, які дозволять продовжити або відмовитися від такої діяльності офіційно.

Яка основна причина правового хаосу?

За словами юриста, основна проблема першочергово полягає в тому, що в ЗУ «Про заборону грального бізнесу» та в ЗУ «Про державну лотерею» визначення «азартна гра» і «лотерея» є тотожними.

Азартна гра – будь-яка гра, обов’язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості (Закон України «Про заборону грального бізнесу»).

Лотерея – масова гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер. Територія її проведення (розповсюдження) поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі (Закон України «Про державну лотерею»).

Гелена Пайонкевич зауважила, що до азартної гри можна також віднести масові ігри, тобто ігри розраховані на велику кількість гравців. Формально законодавство встановлює відмінність між азартною грою та лотереєю, але насправді вони є абсолютно тотожними. Крім того, відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу», лотерея не вважається азартною грою, хоча містить усі ознаки.

«Маємо абсолютний правовий хаос у врегулюванні цього питання, про це відомо усім державним органам, розроблено відповідний законопроект, який сьогодні не має жодного руху», — підкреслила Гелена Пайонкевич.

Що Львівська міська рада зробила для боротьби з гральним бізнесом?

Під час засідання виконкому Гелена Пайонкевич прозвітувала про результати робочої групи, яку створили для боротьби із гральним бізнесом у Львові.

«Станом на 1 січня 2019 року у Львові робоча група виявила 187 гральних закладів, а станом на 1 травня –185. Також, як нам повідомили у ГУ Нацполіції Львівщини, торік у Львівській області було відкрито близько 200 кримінальних проваджень пов’язаних з гральних бізнесом, 41 особа притягнена до відповідальності та майже дев’ять закладів припинили свою діяльність», — розповіла керівник юридичного департаменту.

Гелена Пайонкевич підсумувала, що за результатами роботи цієї комісії було скеровано листи до керівництва держави щодо необхідності внесення змін до законодавства і проведення чіткої різниці між поняттями «азартна гра» і «лотерея».

Також Львівська міська рада скерувала 72 листи власникам нежитлових приміщень із проханням розірвати договір оренди з підприємцями, які займаються гральним бізнесом.

«За результатами робочої групи ми маємо інформацію про 3 адреси, де діяльність азартних ігор здійснюється без жодних документів. Ми зараз обговорюємо питання, як на цю інформацію реагувати, щоб ці заклади припинили свою діяльність», – додала Гелена Пайонкевич.

Як повідомляв Львівський портал, у липні 2018 року міська рада Львова прийняла ухвалу щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території міста. Крім проведення перевірок таких закладів, мерія також заборонила розташовувати будь-які гральні заклади на відстані 500 м від навчальних закладів та закладів охорони здоров’я.