У Львові руйнується Бернардинський монастир, в якому працює історичний архів. В мерії шукатимуть гроші

Приміщення Бернардинського монастиря, де працює Центральний державний історичний архів України, опинилось під загрозою руйнування, адже коштів на ремонти у ньому міська рада Львова не виділяла ще з 1994 року. Відтак у мерії шукатимуть фінансування на відновлювальні роботи. Про це йдеться на офіційному порталі депутатів Львівської міськради, передає Львівський портал.

Про загрозу руйнування приміщення архіву, яке знаходиться у комплексі Бернардинського монастиря на площі Соборній, 3-А, повідомила депутатів його директорка Діана Пельц.

Вона розповіла, що всередині монастиря на площі понад 4 500 кв м працює архів, де зберігаються найцінніші документи, які є в Україні. Втім приміщення давно потребує капітального ремонту, а власними силами держархів його зробити не може.

«Монастир руйнується. За час мого керівництва (з 1994 року) ми жодного разу не отримували бюджетних коштів для ремонту. З певним часом, коли ми почали заробляти спецкошти, завжди робимо часткові ремонти, про які добре знає балансоутримувач – міське управління охорони історичного середовища. Зараз склалася жахлива ситуація на стіні з вулиці Валової, з якою архів сам не дасть собі ради. Там уже є заволоження не тільки стін, заволоження пішло на стелю», – пояснила Діана Пельц.

Відтак управління комунальної власності міськради планує створити комісію, яка має обстежити стан будівлі комплексу Бернардинського монастиря з боку вулиці Валової. До її складу увійдуть й представники Галицької райадміністрації, міського управління охорони історичного середовища.

Також комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова Львівської міськради, до якої й звернулась директорка держархіву, проситиме у профільних департаментів мерії виділити кошти на розробку проектно-кошторисної документації для ремонту даху над приміщенням архіву. Саме завдяки таким роботам вдасться усунути причини та наслідки зволоження стін архіву з боку вулиці Валової.

Зазначимо, комплекс Бернардинського монастиря розташований у самому центрі Львова на площі Соборній, 3-А, він є пам’яткою архітектури національного значення. Споруджений 1600-1630 роках.

Сам комплекс включає в себе монастир та костел. Приміщення монастиря належить Центральному державному історичному архіву, а костел (тепер церква святого Андрія) передали УГКЦ.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові збираються ремонтувати територію скверу між вулицями Сербською та Валовою, що поруч із церквою святого Андрія, а також встановлять там скульптуру «Об’явлення Діви Марії у Фатімі».

Фото: Вікімедія