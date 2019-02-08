ОСТАННІ НОВИНИ

Біля церкви Андрія у центрі Львова встановлять скульптуру Діви Марії

Наталя Дуляба

|

У Львові відремонтують територію скверу між вулицями Сербською та Валовою, що поруч із церквою святого Андрія, і встановлять там скульптуру «Об’явлення Діви Марії у Фатімі». Відповідне рішення сьогодні, 8 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

 

Своїм рішенням виконком визначив, що замовником проведення капітального ремонту території між вул. Сербською, Валовою та пл. Соборною є міське управління охорони історичного середовища.

Також управління архітектури та урбаністики має розробити умови Всеукраїнського архітектурного конкурсу, на якому й визначатимуть кращу скульптурну композицію «Об’явлення Діви Марії у Фатімі». Задля обговорення умов архітектурного конкурсу у мерії планують провести громадські слухання. Напрацьовані умови конкурсу на затвердження виконавчому комітету мають подати до 1 квітня.

Під час ремонту скверу біля церкви святого Андрія (костел Бернардинів) управління охорони історичного середовища повинне враховувати результати архітектурного конкурсу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...