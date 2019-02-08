Біля церкви Андрія у центрі Львова встановлять скульптуру Діви Марії

У Львові відремонтують територію скверу між вулицями Сербською та Валовою, що поруч із церквою святого Андрія, і встановлять там скульптуру «Об’явлення Діви Марії у Фатімі». Відповідне рішення сьогодні, 8 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Своїм рішенням виконком визначив, що замовником проведення капітального ремонту території між вул. Сербською, Валовою та пл. Соборною є міське управління охорони історичного середовища.

Також управління архітектури та урбаністики має розробити умови Всеукраїнського архітектурного конкурсу, на якому й визначатимуть кращу скульптурну композицію «Об’явлення Діви Марії у Фатімі». Задля обговорення умов архітектурного конкурсу у мерії планують провести громадські слухання. Напрацьовані умови конкурсу на затвердження виконавчому комітету мають подати до 1 квітня.

Під час ремонту скверу біля церкви святого Андрія (костел Бернардинів) управління охорони історичного середовища повинне враховувати результати архітектурного конкурсу.