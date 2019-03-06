Незаконне збагачення. НАБУ вже закрило провадження щодо посадовців, суддів та Труханова

У Національному антикорупційному бюро України підтвердили інформацію про закриття справи щодо незаконного збагачення міського голови Одеси Геннадія Труханова. Також в бюро повідомили, що загалом рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але лише в частині незаконного збагачення. Про це повідомляє «Громадське».

«Всупереч моральним переконанням, на виконання рішення Конституційного Суду, який фактично узаконив незаконне збагачення в Україні, детективи НАБУ розпочали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України. Серед уже закритих — справи за фактами незаконного збагачення посадовців та суддів, а також мера Одеси. Водночас інші факти корупційної діяльності в межах цих проваджень, кваліфіковані за статтями не скасованими КС, розслідуватимуться й надалі», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Труханов залишається обвинувачуваним у так званій справі «Краян» про розкрадання 185 млн грн при продажі заводу, яку розглядають у суді.

Раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що навіть якщо Рада схвалить новий закон про незаконне збагачення, старі справи все одно закриють.

Нагадаємо, вкінці лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Хто з нардепів домагався скасування статті про незаконне збагачення (список).

Хто з суддів скасував антикорупційну статтю (список).

До слова, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Водночас у ЄС спростували всі аргументи, якими скасувала відповідальність за незаконне збагачення.

Президент України Петро Порошенко вніс новий законопроект про незаконне збагачення, як невідкладний. Утім, центр протидії корупції про законопроект Порошенка щодо незаконного збагачення: «Гірший, ніж за часів Януковича».

Також наголосимо, що країни G7 спільно зі Світовим банком закликали українську владу активізувати зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, відновивши кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у відповідності до міжнародних стандартів.