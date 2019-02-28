Хто з нардепів домагався скасування статті про незаконне збагачення (список)

Опубліковано список народних депутатів, що підписали в 2017 році подання, на підставі якого Конституційний суд визнав неконституційною і скасував статтю 368-2 КК, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

За даними Liga.net, подання підписали 59 депутатів Ради.

«Руслан Сольвар, БПП Андрій Шинкович, БПП Олександр Кірш, «Народний фронт» Геннадій Чекіта, БПП Дмитро Святаш, «Відродження» Геннадій Бобов, «Відродження» Артем Ільюк, «Відродження» Василь Гуляєв, «Відродження» Олег Кулініч, «Відродження» Федір Негой, БПП Павло Пинзеник, «Народний фронт» Ярослав Єдаков, «Народний фронт» Дмитро Стеценко, «Народний фронт» Костянтин Павлов, Опоблок Дмитро Колесніков, Опоблок Андрій Гальченко,Опоблок Іван Мирний, Опоблок Євген Балицький, Опоблок Сергій Сажко, Опоблок Максим Поляков, «Народний фронт» Наталія Королевська, Опоблок Тетяна Бахтєєва, Опоблок Віктор Бондар, «Відродження» Василь Німченко, Опоблок Ігор Шурма, Опоблок Станіслав Березкін, «Воля народу» Антон Кіссе, «Відродження» Валерій Лунченко, «Народний фронт» Ігор Бриченко, «Народний фронт» Тарас Кремінь, «Народний фронт» Федір Бендюженко, «Народний фронт» Олександр Горбунов, «Народний фронт» Микола Княжицький, «Народний фронт» Владислав Данілін, «Народний фронт» Олег Кришин, «Народний фронт» Борис Козир, БПП Дмитро Андрієвський, БПП Олена Масоріна, «Народний фронт» Віталій Корчик, «Народний фронт» Євген Дейдей, «Народний фронт» Володимир Шкварилюк, «Народний фронт» Анатолій Дирів, «Народний фронт» Сергій Фаєрмарк «Народний фронт» Роман Заставний, «Народний фронт» Юрій Вознюк, «Народний фронт» Дмитро Лубінець, БПП Вадим Підберезняк, «Народний фронт» Віктор Развадовський, «Відродження» Юрій Шаповалов, «Відродження» Валерій Писаренко, «Відродження» Сергій Мельничук, «Радикальна партія» Олена Бойко, «Народний фронт» Сергій Мартиняк, «Воля народу» Геннадій Ткачук, БПП Артур Палатний, БПП Валерій Іщенко, БПП Олег Велікін, БПП Андрій Шипко, «Відродження» Ігор Молоток, «Воля народу», – йдеться у повідомленні Ліги.

Як раніше повідомляв Львівський портал, НАБУ і САП закривають всі справи про незаконне збагачення чиновників. Причиною такого кроку стало одіозне рішення Конституційного суду України, про скасування статті ККУ «Про незаконне збагачення».

До слова, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.