Хто з суддів скасував антикорупційну статтю (список)

За скасування статті «Про покарання за незаконне збагачення» проголосували 14 суддів Конституційного суду і лише четверо проголосувало проти. Це повідомив депутат БПП Мустафа Найєм на своєму Telegram-каналі.

«Рішення було прийнято на закритій частині засідання Конституційного суду. «За» проголосували 14 із 18 членів КС. Не проголосували, а точніше проголосували «проти» четверо суддів КС – Ігор Сліденко, Віктор Колісник, Василь Лемак і Сергій Головатий», – написав він.

Варто зауважити, що судді Конституційного суду Віктор Колісник, Василь Лемак і Сергій Головатий були призначені за квотою Президента України Петра Порошенка. Ігор Сліденко – квота ВРУ.

Методом виключення список суддів КСУ, які підтримали скасування покарання за незаконне збагачення, виглядає так:

Станіслав Шевчук; Олександр Тупицький; Віктор Городовенко; Михайло Гультай; Михайло Запорожець; Ірина Завгородня; Олександр Касмінін; Віктор Кривенко; Олександр Литвинов; Микола Мельник; Володимир Мойсик; Олег Первомайський; Сергій Сас; Наталя Шаптала.

Як раніше повідомляв Львівський портал, НАБУ і САП закривають всі справи про незаконне збагачення чиновників. Причиною такого кроку стало одіозне рішення Конституційного суду України, про скасування статті ККУ «Про незаконне збагачення».

Тут – список нардепів, які домагалися скасування статті про незаконне збагачення (список).

До слова, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.