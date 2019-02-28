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Хто з суддів скасував антикорупційну статтю (список)

Андрій Котенський

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За скасування статті «Про покарання за незаконне збагачення» проголосували 14 суддів Конституційного суду і лише четверо проголосувало проти. Це повідомив депутат БПП Мустафа Найєм на своєму Telegram-каналі.

 

«Рішення було прийнято на закритій частині засідання Конституційного суду. «За» проголосували 14 із 18 членів КС. Не проголосували, а точніше проголосували «проти» четверо суддів КС – Ігор Сліденко, Віктор Колісник, Василь Лемак і Сергій Головатий», –   написав він.

Фото суддів, які не проголосували за скандальне рішення, опублікував Мустафа Наєм

Варто зауважити, що судді Конституційного суду Віктор Колісник, Василь Лемак і Сергій Головатий були призначені за квотою Президента України Петра Порошенка. Ігор Сліденко – квота ВРУ.

Методом виключення список суддів КСУ, які підтримали скасування покарання за незаконне збагачення, виглядає так:

  1. Станіслав Шевчук;
  2. Олександр Тупицький;
  3. Віктор Городовенко;
  4. Михайло Гультай;
  5. Михайло Запорожець;
  6. Ірина Завгородня;
  7. Олександр Касмінін;
  8. Віктор Кривенко;
  9. Олександр Литвинов;
  10. Микола Мельник;
  11. Володимир Мойсик;
  12. Олег Первомайський;
  13. Сергій Сас;
  14. Наталя Шаптала.

Як раніше повідомляв Львівський портал, НАБУ і САП закривають всі справи про незаконне збагачення чиновників. Причиною такого кроку стало одіозне рішення Конституційного суду України, про скасування статті ККУ «Про незаконне збагачення».

Тут – список нардепів, які домагалися скасування статті про незаконне збагачення (список).

До слова, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

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