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Порошенко вніс новий законопроект про незаконне збагачення, як невідкладний

Андрій Котенський

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Президент України Петро Порошенко вніс новий законопроект про незаконне збагачення, як невідкладний. Про це повідомив гарант держави на своїй сторінці у Фейсбук.

 

Внесений законопроект містить зауваження КСУ і подається, як невідкладний.

«Підписав та даю доручення зареєструвати Президентський законопроект про передбачення невідворотності кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження Суду. Надаю законопроекту статусу невідкладного», – йдеться у повідомленні Президента України.

Як раніше повідомляв Львівський портал, НАБУ і САП закривають всі справи про незаконне збагачення чиновників. Причиною такого кроку стало одіозне рішення Конституційного суду України, про скасування статті ККУ «Про незаконне збагачення». Тепер усі кримінальні провадженні в частині, що стосується незаконного збагачення, будуть закриті і поновити їх стане неможливо, адже закон не має зворотної сили.

Хто з нардепів домагався скасування статті про незаконне збагачення (список).

Хто з суддів скасував антикорупційну статтю (список).

До слова, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Водночас у ЄС спростували всі аргументи, якими скасувала відповідальність за незаконне збагачення.

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