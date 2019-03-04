G7 і Світовий банк закликають відновити відповідальність за незаконне збагачення в Україні

Країни G7 спільно зі Світовим банком закликали українську владу активізувати зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, відновивши кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у відповідності до міжнародних стандартів.

Відповідну заяву розміщено у Twitter французького головування y групі послів G7 у Києві в понеділок, 4 березня.

У заяві стверджується, що нещодавнє скасування відповідальності за незаконне збагачення у Кримінальному кодексі є «значною поразкою у боротьбі з корупцією в Україні».

«Це послабило вплив усієї антикорупційної архітектури, включно з Вищим антикорупційним судом, який незабаром має бути створений і, як очікувалося, мав винести рішення щодо значної кількості справ про незаконне збагачення, а також вплинуло на спроможність НАБУ розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади», – йдеться у заяві.

Країни G7 та Світовий банк підкреслюють, що поточні розслідування за незаконне збагачення давали надію на притягнення до відповідальності тих, хто скористався службовим становищем для особистого збагачення.

Вони зазначають, що практика кримінального покарання за незаконне збагачення діє у багатьох країнах світу. «Суди у всьому світі визнали, що покарання за незаконне збагачення – це потужний інструмент у боротьбі з корупцією», – мовиться у заяві.

«G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлене під загрозу цією постановою», – наголошується у заяві.

Як раніше повідомляв Львівський портал, НАБУ і САП закривають всі справи про незаконне збагаченнячиновників. Причиною такого кроку стало одіозне рішення Конституційного суду України, про скасування статті ККУ «Про незаконне збагачення». Тепер усі кримінальні провадженні в частині, що стосується незаконного збагачення, будуть закриті і поновити їх стане неможливо, адже закон не має зворотної сили.

Хто з нардепів домагався скасування статті про незаконне збагачення (список).

Хто з суддів скасував антикорупційну статтю (список).

До слова, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Водночас у ЄС спростували всі аргументи, якими скасувала відповідальність за незаконне збагачення.

Президент України Петро Порошенко вніс новий законопроект про незаконне збагачення, як невідкладний. Утім, центр протидії корупції про законопроект Порошенка щодо незаконного збагачення: «Гірший, ніж за часів Януковича».

Європейська правда