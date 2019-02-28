Суд призупинив спробу облради продати школу-інтернат на Короленка

Господарський суд міста Києва прийняв рішення про зупинення дії рішення Львівської обласної ради щодо продажу приміщень на вул. Короленка, 7, а також зупинив проведення самого аукціону з продажу цих приміщень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Господарський суд міста Києва, розглянувши заяву Львівської міської ради, ухвалив задовольнити заяву мерії Львова повністю, зокрема, зупинити дію рішення Львівської обласної ради «Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 17.04.2018року № 671 «Про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальних громад області», а також зупинити проведення в електронній системі продажу на аукціоні з умовами малої приватизації — нежитлових приміщень площею 2929,9 кв м, що знаходяться за адресою: вул. В. Короленка, 7.

Також в.о. міського голови Львова Геннадій Васьків скерував листа голові ЛОР Олександру Ганущину та управлінню майном спільної власності ЛОР з проханням виконати ухвалу про забезпечення позову та не вчиняти жодних дій щодо відчуження комунального майна на вул. Короленка, 7.

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«Ми звернулись з позовом до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про визнання нечинним рішення про продаж з публічних торгів приміщення на вул. Короленка, 7. Ми також звернулись з клопотанням про забезпечення. Суд зупинив дію рішення обласної ради про продаж з аукціону приміщень на вул. Короленка, 7. Очевидно, що будь-які подальші дії щодо цього приміщення будуть оскаржуватись нами в судовому порядку.

Позовна заява була в Києві минулої п’ятниці. Вчора була винесена така ухвала.

Ми вважаємо, що це є спільна власність територіальних громад, тобто, все майно, яке належить обласній владі, є спільною власністю територіальних громад. Це приміщення є знаковим для міста Львова. Однією з причин нашої позовної заяви було те, що розпоряджаючись майном спільним Львівська обласна рада приймає рішення однозначно. А це все-таки є заклад освіти.

Львівська обласна рада і Львівська міська рада, я переконана, будуть виконувати всі судові рішення. Якщо хтось зі сторін не погоджується з рішенням, може оскаржувати в апеляційному чи касаційному порядку.

Це є поки ухвала про призупинення дії рішення, а справа по суті буде слухатись в Господарському суді. Зараз призупинені будь-які дії щодо цього приміщення. Судове засідання ще не призначене, ще все попереду. Ухвала є, дія рішення обласної ради про проведення аукціону зупинена», — прокоментувала директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Нагадаємо, нещодавно Львівська обласна рада виставила на продаж приміщення школи-інтернату на вул. Короленка, 7 у Львові. Стартова ціна об’єкта площею майже 3000 кв м становила майже 29,3 мільйона гривень.

Проти виселення Центру опіки сиріт виступили небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради Львова з проханням стати на захист дітей-сирі. Мерія підтримала петицію та зверталась до обласної ради з проханням передати приміщення на вул. Короленка, 7 цьому центру…

У приміщенні цієї школи-інтернату працював Центр опіки сиріт УГКЦ. Для того, щоб дітей звідти не виселили, священнослужителі розпочали збір коштів для викупу будівлі.

Якщо приміщення на вул. Короленка, 7 Центру опіки сиріт вдасться викупити представникам духовенства, то там би створили Дім милосердя для дітей-сиріт.